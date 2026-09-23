Geniální roláda, na kterou stačí jen obyčejné brambory a trocha hub – u oběda si jen všichni mlaskali blahem, jak jim chutnalo

Když se z lesa vrátíte s košíkem plným hub, člověk často sáhne po osvědčené smaženici, houbové omáčce nebo polévce. Pokud ale hledáte něco trochu jiného, může být příjemnou změnou bramborová roláda s houbovou náplní. Spojuje vůni čerstvých lesních hub s oblíbenou domácí chutí brambor a po opečení na másle dostane krásně zlatavý povrch. Je to poctivé jídlo, které se hodí nejen k obědu, ale také jako samostatná večeře.
Právě spojení brambor a lesních hub dává tomuto jídlu jeho charakter. Brambory mají jemnou chuť, která nechává prostor výraznějším houbám, zatímco cibule jejich aroma přirozeně podtrhne. Majoránka přidává známý bylinný tón a máslo celou kombinaci chuťově zjemní a propojí. Díky tomu stačí několik základních surovin a výsledná chuť je přesto výrazná a příjemně domácí.
Roláda je navíc praktická ve chvíli, kdy chcete z hub připravit vydatné jídlo bez složité přílohy. Opečené plátky můžete servírovat k pečenému nebo dušenému masu, ale dobře obstojí také samy se zeleninovým salátem. Výhodou je i to, že jeden připravený základ nabídne více možností servírování podle toho, co právě potřebujete.
Houbovou náplň můžete přizpůsobit tomu, co přinesete z lesa. K liškám se hodí například jemnější bylinky, k hříbkům zase výraznější majoránka nebo trochu čerstvě mletého pepře. Pokud máte hub méně, můžete jejich množství doplnit žampiony, ale část lesních hub je dobré zachovat kvůli jejich typickému aroma. Pro ještě výraznější chuť lze do náplně přidat také trochu nasekané petrželky nebo pažitky.
Houby očistěte a nakrájejte na menší kousky. Vložte je do většího hrnce a krátce povařte. Poté přidejte máslo a nadrobno nakrájenou cibuli a vše společně restujte, dokud houby nezměknou a cibule nezezlátne.
Houby s cibulí zalijte zeleninovým vývarem a vařte, dokud se většina tekutiny neodpaří. Náplň dochuťte solí, čerstvě mletým pepřem a majoránkou. Je důležité, aby byla směs spíše suchá, jinak by mohla při plnění zvlhčit bramborové těsto.
Houbovou náplň přendejte do mísy a nechte ji zcela vychladnout. Před plněním by měla být studená a dostatečně suchá, aby zbytečně nezvlhčila bramborové těsto.
Brambory oloupejte, omyjte a uvařte v osolené vodě doměkka. Sceďte je a nechte krátce odpařit přebytečnou páru. Ještě teplé brambory prolisujte nebo důkladně rozmačkejte do hladké hmoty.
K vychladlým bramborám přidejte hladkou mouku a špetku soli. Krátce vypracujte měkké těsto, jen dokud se všechny suroviny nespojí. Pokud by bylo těsto příliš lepkavé, můžete pracovní plochu lehce poprášit moukou.
Těsto rozválejte na větší obdélník. Houbovou náplň rovnoměrně rozetřete po celé ploše, ale u okrajů ponechte malou mezeru. Náplň by měla být rozprostřená v rovnoměrné vrstvě, aby se roláda dobře krájela.
Těsto s náplní opatrně srolujte do pevné rolády. Poté ji nakrájejte ostrým nožem na stejně silné plátky. Při krájení postupujte opatrně, aby plátky zůstaly co nejlépe spojené.
Na pánvi rozehřejte přepuštěné máslo. Plátky rolády opékejte z obou stran dozlatova, podle potřeby po několika dávkách. Hotové plátky by měly mít na povrchu zlatavou kůrku a uvnitř zůstat měkké.
Bramborovou roládu s houbovou náplní podávejte ještě teplou. Výborně se hodí jako příloha k masu, ale můžete ji servírovat také samostatně s jednoduchým zeleninovým salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová