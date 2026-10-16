Geniální recept na nejlepší kuře na paprice – tento ověřený trik zaručí dokonale jemnou a krémovou omáčku

Když se domovem rozline sladce kořeněná vůně opražené papriky a jemného máslového základu, téměř každému se okamžitě vybaví hřejivá atmosféra domova a nedělního rodinného stolu. Klasické kuře na paprice patří k naprostým pilířům české i středoevropské kuchyně. Je to pokrm, který v sobě snoubí poctivou rustikálnost s elegance sametově jemné omáčky. Dokáže pohladit po duši, vyvolat krásné vzpomínky na dětství a spolehlivě zasytit i ty největší jedlíky. Křehké, přímo odpadající kuřecí maso v objetí krémové omáčky tvoří harmonii, které se zkrátka nedá odolat.
Kořeny této kulinářské legendy sahají do sousedního Maďarska, kde má pěstování a mletí sladké i pálivé papriky staletou tradici. Slavný maďarský
csirkepaprikás se v dobách Rakousko-Uherska velmi rychle rozšířil do měšťanských i venkovských kuchyní po celém mocnářství. Česká gastronomie si původní recepturu uzpůsobila svému vlastnímu rukopisu – zjemnila ji poctivou smetanou a vytvořila tak ikonické jídlo, na kterém vyrostly celé generace. Dnes jde o nepostradatelný klenot, který nechybí na jídelním lístku žádné tradiční restaurace ani v kuchařce žádné hospodyňky.
Na kuřeti na paprice je úžasná především jeho univerzálnost a prostor pro osobní vylepšení. Zatímco někdo nedá dopustit na lehký drůbeží nebo hovězí vývar, jiný raději sází na kapku bílého vína pro lehkou kyselinkovou notu. Pokud máte rádi pikantnější tóny, můžete část sladké papriky nahradit špetkou pálivé nebo zauzené variace, která jídlu dodá neodolatelný kouřový nádech. A co se týče přílohy, volba je jen na vás – k tomuto pokrmu perfektně ladí nadýchané houskové knedlíky, domácí bramborové noky, dušená rýže i jemné máslové těstoviny.
V hrnci s rozpuštěným máslem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Přidejte mletou sladkou papriku a po 30 sekundách směs zalijte vodou, kterou nechte 2–4 minuty vyvářet.
Poznámka: Místo vody můžete použít masový nebo zeleninový vývar. Pokud máte rádi pikantnější pokrmy, ochuťte omáčku větším množstvím pepře.
Následně přilijte zbytek vody a hrnec prozatím odstavte z tepla. Nyní ochuťte naporcované kuře solí, pepřem a vložte ho do pánve s rozpuštěným ghí, kde ho restujte 4–6 minut z každé strany.
Maso pak přendejte do hrnce s paprikovou omáčkou a vařte ho 60 minut od bodu varu. Mezitím do výpeku v pánvi vmíchejte mouku a vzniklou jíšku restujte 1–2 minuty.
Uvařené kousky kuřete přendejte do samostatného hrnce a do omáčky vmíchejte připravenou jíšku. Pokrm vařte 25 minut za občasného míchání a poté do něj vlijte smetanu.
Omáčku rozmixujte tyčovým mixérem a propasírujte ji do hrnce s masem. Pokrm prohřívejte 2–3 minuty a klasické kuře na paprice servírujte dle potřeby.
Tip: Jako příloha se k pokrmu nejvíce hodí knedlík, rýže, noky nebo těstoviny.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato