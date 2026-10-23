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Geniální líná rychlovka: Kuřecí paličky s bramborami. Do 15 minut v troubě, minimum práce a kuchyň zůstane bez špinavého

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Toto jídlo nadchne všechny, kteří mají rádi jednoduché vaření bez hory špinavého nádobí. Pečené kuřecí paličky s bramborami jsou křupavé, šťavnaté a křehké.
Geniální líná rychlovka: Kuřecí paličky s bramborami. Do 15 minut v troubě, minimum práce a kuchyň zůstane bez špinavého

Geniální líná rychlovka: Kuřecí paličky s bramborami. Do 15 minut v troubě, minimum práce a kuchyň zůstane bez špinavého

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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