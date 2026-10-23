Geniální líná rychlovka: Kuřecí paličky s bramborami. Do 15 minut v troubě, minimum práce a kuchyň zůstane bez špinavého

Pečené kuřecí paličky s bramborami představují dokonalé ztělesnění poctivého rodinného oběda, který vás okouzlí na první pohled i přičichnutí.
Pod lehce křupavou kůrčičkou se ukrývá maso tak křehké a šťavnaté, že se téměř samo odděluje od kosti. Šťáva z marinovaného masa navíc během pečení postupně prolíná nakrájené brambory a sladkou zeleninu, čímž vytváří neuvěřitelně bohatou a harmonickou chuťovou mozaiku, která nenechá nikoho chladným.
Koncept pečení drůbežího masa společně s přílohou a zeleninou v jednom pekáči má své kořeny v tradiční venkovské kuchyni napříč celou Evropou i Středomořím. Hospodyně odpradávna milovaly tento způsob přípravy pro jeho neobyčejnou praktičnost i schopnost maximálně propojit jednotlivé chutě. Zvláštní kouzlo tohoto moderního zpracování spočívá v použití jogurtové marinády s exotickými tóny kurkumy, zázvoru a sladkokyselé chilli omáčky. Jogurt totiž obsahuje přírodní kyseliny, které dokážou svalová vlákna zjemnit jako málokterá jiná přísada, což z obyčejných kuřecích paliček vytváří neobyčejně křehký gastronomický zážitek.
Tento úžasný recept nabízí neomezený prostor pro vaši vlastní kulinářskou představivost a sezónní obměny. Pokud chcete pokrm obohatit o další barvy a textury, můžete k bramborám přihodit kousky cukety, loupané mrkve, žampiony nebo sladké batáty. Pro milovníky výraznějších pikantních tónů se nabízí možnost přidat čerstvé chilli papričky nebo zauzenou papriku, která jídlu dodá podmanivý kouřový nádech. Jogurtový základ marinády lze zase snadno nahradit zakysanou smetanou či kokosovým mlékem. Pokrm tak pokaždé nabídne trochu jinou tvář, aniž by ztratil cokoliv ze své neodolatelné šťavnatosti.
Prolisovaný česnek smíchejte s hořčicí, jogurtem a citronovou šťávou. Směs ochuťte solí, pepřem, kurkumou, mletým zázvorem a mletou sladkou paprikou.
Přidejte sladkokyselou chilli omáčku, nasekanou petrželku a po promíchání ve vzniklé marinádě obalte kuřecí paličky. Mísu zakryjte potravinovou fólií a vložte ji do lednice aspoň na 15 minut.
Tip: Před obalováním v mase udělejte několik řezů. Díky tomu se marináda dostane hluboko dovnitř kuřecích paliček. Čím déle necháte maso marinovat, tím výraznější chuť bude mít.
Následně formu na pečení pokryjte proužky cibule, na menší kousky nakrájenými oloupanými brambory a nakrájenou paprikou.
Poznámka: Před krájením z papriky odstraňte semeník.
Zeleninu pokryjte masem a do zbytku marinády vmíchejte rajčatové pyré a vodu. Vzniklou omáčkou pak pokryjte pokrm ve formě, kterou zakryjte navlhčeným pečicím papírem.
Maso se zeleninou pečte v předehřáté troubě na 190 °C po dobu 40 minut.
Poznámka: Na posledních 10 minut pečení papír z formy sundejte. Díky tomu bude mít maso úžasně křupavou kůrčičku.
Pečené kuřecí paličky s bramborami nechte po upečení asi 10 minut odpočívat, aby se chutě propojily a poté je servírujte dle potřeby.
Tip: Každou porci ozdobte trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: Ricette dolce facili
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato