Geniální kokosový dezert – mascarpone, oplatky a chvilka práce. Krémový poklad na plech, který nemá chybu

Kdykoliv chystáte sváteční pohoštění pro rodinu nebo hledáte dokonalou sladkou tečku k víkendové kávě, obyčejné piškotové řezy s marmeládou mohou po čase omrzet. Když ale spojíte nadýchaný vaječný piškot zjemněný škrobem, sametový krém z mascarpone, šlehačky a kokosu a celou tuto parádu proložíte křupavou vrstvou lískooříškového krému s nasekanými oplatkami, vznikne naprostá senzacemi nabitá dobrota. Výsledný dezert nabízí dokonalou souhru jemnosti, bohaté chuti a nečekané křupavosti v každém jednom soustu.
Kombinace kokosu, oříšků a čokolády vychází z nejoblíbenějších evropských cukrářských tradic, které se inspirovaly slavnými světovými pralinkami typu Raffaello nebo Ferrero Rocher. Mascarpone dodá krému sametovou hebkost bez zbytečné těžkosti, zatímco strouhaný kokos s vanilkou přinesou exotický nádech a cennou vlákninu. Lískooříškový krém v kombinaci s oplatkovými kousky zase vytvoří neodolatelný kontrast textur, díky kterému si tento moučník okamžitě zamilují děti i dospělí.
Největší pecka na tomto vrstveném kokosovém dezertu je jeho úchvatná variabilita a servírovací efekt. Místo lískooříškového krému můžete použít i kousek rozpuštěné mléčné či hořké čokolády, případně oplatky nahradit kousky křupavých máslových sušenek či pražených oříšků. Zdobení střídavými proužky bílé i tmavé čokolády a posypání opraženými mandlemi vytvoří na povrchu nádherný mramorový efekt. Po odležení v lednici získáte bleskový, levný a chuťově boží poklad, se kterým u stolu zaručeně zabodujete.
Troubu předehřejte na 170 °C a plech o velikosti přibližně 25 × 35 cm vyložte pečicím papírem. Bílky oddělte od žloutků a se špetkou soli je vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně přisypávejte cukr a šlehejte, dokud nebude sníh lesklý a pevný. Nakonec po jednom zašlehejte žloutky.
Hladkou mouku promíchejte s bramborovým škrobem a práškem do pečiva. Suchou směs po částech opatrně zapracujte stěrkou do vaječné pěny, aby těsto zůstalo krásně nadýchané. Hotové těsto rovnoměrně rozetřete do připraveného plechu a pečte přibližně 25–30 minut. Upečený piškot nechte několik minut chladnout ve formě, poté ho přendejte na mřížku a nechte úplně vychladnout.
Vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte téměř dotuha. V druhé míse krátce promíchejte mascarpone, kokosový krém, moučkový cukr, vanilkový extrakt a strouhaný kokos. Nakonec po částech lehce vmíchejte vyšlehanou smetanu. Krém nešlehejte zbytečně dlouho, aby zůstal jemný, nadýchaný a dobře držel tvar.
Oplatkové pláty nahrubo nalámejte nebo nasekejte. Smíchejte je s lískooříškovým krémem tak, aby vznikla hustší směs s viditelnými kousky oplatek. Právě ty dodají dezertu příjemnou křupavost a vytvoří zajímavý kontrast s jemným kokosovým krémem.
Vychladlý piškot opatrně rozkrojte na tři stejně silné pláty. První plát položte na tác nebo podnos a rozetřete na něj polovinu kokosového krému. Na krém rovnoměrně naneste polovinu čokoládové směsi s oplatkami. Přiklopte druhým plátem a postup opakujte. Nakonec položte poslední piškotový plát a povrch lehce přitlačte, aby se jednotlivé vrstvy dobře spojily.
Bílou i hořkou čokoládu samostatně rozpusťte ve vodní lázni nebo krátce v mikrovlnné troubě. Povrch moučníku nepravidelně ozdobte tenkými proužky obou čokolád a posypte mandlovými lupínky nebo nasekanými lískovými ořechy.
Hotový kokosový dezert s čokoládou a křupavými oplatkami uložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ideálně přes noc. Krém zpevní, piškot zvláční a všechny chutě se krásně propojí. Před podáváním krájejte ostrým nožem, který po každém řezu otřete a případně namočte do horké vody.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová