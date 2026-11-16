Před rokem a půl odcházel ze Sparty jako nejcennější český stoper své generace a Bologna za něj podle italského tisku zaplatila kolem 375 milionů korun. Teď stojí mimo základní sestavu a jeho jméno se objevuje v tureckých novinách. Deník
Türkiye Gazetesi 15. listopadu napsal, že Beşiktaş zařadil třiadvacetiletého reprezentanta na první místo seznamu stoperů pro zimní přestupové období. Klub má s Bolognou jednat o hostování s opcí na trvalý přestup. Za zájmem podle autora textu Murada Tamera stojí Italiano, tedy muž, pod kterým Vitík v Itálii zažil nejlepší období. Oficiálně to zatím nepotvrdil ani jeden z klubů. Načasování ale dává smysl. Ze Sparty odcházel jako hotový hráč
Vitíkova pověst nevznikla z jedné povedené sezony. Sparta ho pustila do áčka velmi mladého a na Letné během několika let prošel cestou, kterou většina českých obránců nestihne za celou kariéru. Bologna při jeho příchodu v červenci 2025 uváděla 192 zápasů a 21 gólů napříč soutěžemi. K tomu dva ligové tituly, domácí pohár, start v Lize mistrů a zápasy s kapitánskou páskou. To všechno do dvaadvaceti let.
V poslední sparťanské sezoně 2024/25 nastoupil ke 42 utkáním. Do Itálie tedy nepřicházel jako příslib, který má teprve dozrát, ale jako stoper připravený hrát hned. Tak ho Bologna také kupovala. Podle serveru TuttoMercatoWeb šlo o zhruba 375 milionů korun včetně bonusů, Il Resto del Carlino později psal o 275 milionech a dalších 50 milionech v bonusech. Klub částku oficiálně nezveřejnil.
Měřítko je jasné. Hráč s takovou cenovkou a takovým životopisem nemá sedět na lavičce.
První rok vyšel, druhý se zlomil
Italské působení se dělí na dvě velmi rozdílné kapitoly. V sezoně 2025/26 odehrál Vitík 19 zápasů v Serii A, deset v Evropské lize a jeden v italském poháru. Třicet soutěžních startů v první sezoně v nové zemi, v nové lize a v novém jazyce. Sám pak v rozhovoru pro Sport.cz přiznal, že byl spokojený.
Pak přišlo léto a s ním odchod Italiana. Na lavičku Boloně usedl Domenico Tedesco a podle Vitíka se herní styl výrazně změnil. Už před startem sezony mluvil o větším tlaku, o vyšších nárocích a o tom, že vnímá i tíhu částky, za kterou přišel. Svou pozici v kádru tehdy odhadnout nedokázal.
Ukázalo se, že měl důvod k opatrnosti. Podle statistik serveru
Calcio.it má v aktuálním ročníku Serie A čtyři zápasy, jediný start v základní sestavě a 127 minut na hřišti. Bez gólu, bez asistence. Il Resto del Carlino v říjnu upozorňoval, že v prvních sedmi kolech nedostal ani minutu.
Vysvětlení je víc než jedno. Eurofotbal s odkazem na italské zdroje uváděl, že Vitíka přibrzdily zdravotní potíže, sílící konkurence a příchod belgického stopera Arthura Theateho. Nejde tedy o příběh hráče, který by v Itálii nestačil. Spíš o obránce, který vypadl z hierarchie, když se změnil člověk, jenž ji sestavoval.
Sparta 2024/25 Bologna 2025/26 Bologna 2026/27 (Serie A) Zápasy 42 30 4 Starty v základu základní stoper pravidelná rotace 1 Trenér neuvedeno Italiano Tedesco Co o zájmu Beşiktaşe víme a co ne
Ověřit se dá prostředí, ve kterém spekulace vznikla. Beşiktaş na svém
oficiálním webu 6. června 2026 oznámil, že Italiano podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28. Trenér, který Vitíka v Boloni stavěl, tedy dnes skutečně vede istanbulský klub. A Vitík o něm mluvil v superlativech: označil ho za „vítěze“ a za trenéra, který z hráčů dokázal dostat to nejlepší.
Samotná přestupová informace má zatím jediný otevřený zdroj, Türkiye Gazetesi. Sportovní stanice A Spor ji ještě týž den převzala a doplnila, že Vitík má v Boloni smlouvu do léta 2029 a jeho tržní hodnota se odhaduje zhruba na 375 milionů korun. Konkrétní výše opce na trvalý přestup zveřejněna nebyla. Vitík se k turecké variantě veřejně nevyjádřil. A na dotaz redakce SportyŽivě.cz to zatím neučinil ani Besiktas.
Italská strana přitom podobný scénář nevylučuje. Il Resto del Carlino už v říjnu psal, že pokud se Vitík do hry nevrátí, může v zimě odejít nebo být poslán hrát jinam. Důvod je čistě ekonomický: aby jeho hodnota dál neklesala. Hostování s opcí by v tom případě vyhovovalo všem. Bologna by se zbavila hráče, se kterým trenér nepočítá, aniž by ho prodávala pod cenou. Beşiktaş by nemusel hned vytahovat stovky milionů. A Vitík by hrál.
Italiano, Černý a turecká liga
Podle nás je chybou číst případný přesun do Istanbulu jako pád. Je to pokus zachránit rytmus kariéry v bodě, kde ho třiadvacetiletý stoper může nejsnáz ztratit. Ligová prestiž mluví jasně: v žebříčku UEFA podle koeficientů evropských pohárů je Itálie druhá, Turecko deváté. Süper Lig je o patro níž. Jenže Beşiktaş není průměrný klub mimo velkou pětku. Je to jeden ze tří istanbulských gigantů s evropskými ambicemi, s vyprodaným stadionem a s trenérem, který Vitíka nemusí nic učit ani si ho ověřovat.
Pro hráče v jeho situaci je to vzácná kombinace. Okamžitá důvěra, známý systém a konkrétní díra v obraně, kterou má zalepit. Půl sezony pravidelných startů v Istanbulu podle nás udělá pro jeho kariéru víc než stejná doba na lavičce v Boloni.
V kabině by navíc mohl potkat krajana. Václav Černý má podle tureckého svazu v Beşiktaşi smlouvu do 30. června 2028. Jeho budoucnost ale jistá není. V říjnu ho vyřadilo zranění zadního stehenního svalu a turecká média spekulují, že by se klub v zimě nebránil jeho prodeji. Sporx s odkazem na Milliyet uvádí, že při vhodné nabídce by mohl odejít zhruba za 175 milionů korun. Oficiální stanovisko klubu k tomu neexistuje. Česká dvojice v Istanbulu tak zůstává podmíněná hned dvakrát.
Rozhodnout se může v lednu
Časový rámec je pevný. Italské zimní přestupové okno se otevírá 2. ledna a zavírá 1. února 2027 ve 20:00. Turecko registruje hráče od 1. do 5. února, tedy o pár dní déle. Pokud se kluby dohodnou, musí to stihnout do italské uzávěrky.
Na hře je i reprezentace. Asistent trenéra národního týmu Radek Bejbl v září při nominaci řekl, že Vitík je kvalitní a perspektivní hráč, ale jeho situace není optimální a realizační tým vnímá, že v soutěžních zápasech nenastupuje. Krátkodobě si místo v kádru udržet může. Dlouhodobě bez klubové minutáže bude jeho pozice čím dál zranitelnější.
Pro fanoušky by přestup znamenal i praktickou změnu. Tureckou ligu podle dostupných přehledů žádná česká televize nevysílá, zápasy jsou k vidění hlavně přes streamy sázkových kanceláří.
Vitík je ve stejném bodě, v jakém byl před dvěma lety na Letné. Potřebuje trenéra, který mu dá míč a řekne, že hraje. V Boloni ho teď nemá. V Istanbulu na něj podle tureckého tisku jeden čeká.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl