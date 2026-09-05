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Gemini Notebook mění limity používání. Nově se budou obnovovat každých pět hodin

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Google mění limity používání v Gemini Notebook. Jedná se o velmi užitečnou aplikaci, která na základě různých zdrojů umí vytvářet souhrny, audio přehledy, podcasty a...
Gemini Notebook mění limity používání. Nově se budou obnovovat každých pět hodin

Gemini Notebook mění limity používání. Nově se budou obnovovat každých pět hodin

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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