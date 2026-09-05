Gemini Notebook mění limity používání. Nově se budou obnovovat každých pět hodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gemini Notebook mění limity používání. Nově se budou obnovovat každých pět hodin
Poco je sice jen subznačkou Xiaomi, ale rozhodně nehraje druhé housle. Sice se mnohdy mobily Poco dají...
Na právě probíhajícím veletrhu IFA v Berlíně ukázalo Xiaomi jejich nový ohebný telefon. Ten se bude...
V poslední době jste si u nás mohli přečíst několik tipů na české aplikace. Tentokrát zde máme trochu...
iPhone 18 Pro by podle dostupných informací měl dorazit s čipem A20 Pro, který na první pohled nepřinese...
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