Gemini na Androidu se mění, objeví se nové tlačítko. Někomu pomůže, jiného bude neskutečně otravovat

Google postupně rozesílá aktualizaci, která mění způsob, jakým Gemini funguje nad ostatními aplikacemi. Přímo v překryvném okně asistenta se objevuje nové tlačítko Minimize. Stisknete ho a celý overlay se smrskne do malé kulaté bubliny s logem Gemini, která zůstane viset nad čímkoli, co zrovna děláte. Klepnutím se konverzace rozbalí zpět. Zní to jako přirozený krok k lepšímu multitaskingu a pro řadu uživatelů jím skutečně je. Jenže bublina má jen šest pevných pozic na displeji, nejde ji položit kamkoli a podle 9to5Google trpí chybou, kdy se po každém dalším minimalizování vrátí do pravého dolního rohu, i když jste ji předtím přetáhli jinam. Pro někoho chytrá zkratka, pro jiného permanentní překážka v zorném poli.
Jak bublina funguje v praxi
Gemini overlay znáte: vyvoláte ho dlouhým stiskem tlačítka napájení, podržením Home nebo swipem z rohu, pokud máte Gemini nastaveného jako výchozího asistenta. Dosud jste v tom překryvném okně buď zůstali, nebo ho zavřeli. Teď přibývá třetí cesta: stisknete Minimize a okno se sbalí do bubliny.
Praktický scénář vypadá třeba takhle: zadáte Gemini dotaz, stisknete Minimize a přepnete se do Chromu nebo do zpráv. Gemini mezitím generuje odpověď. Až bude hotový, klepnete na bublinu a vrátíte se rovnou ke konverzaci, bez otevírání celé aplikace. Bublinu odstraníte přetažením směrem dolů k oblasti „Close“. Důležitý detail: pokud místo Minimize použijete systémové gesto zpět, overlay se zavře celý. Ke konverzaci se pak sice dostanete přes aplikaci Gemini a boční panel, ale rychlost a plynulost jsou pryč.
Šest pozic, jedna chyba a spousta frustrace
Tady začíná ta méně příjemná část. Bublinu nelze volně umístit na libovolné místo displeje. Google ji omezil na šest pevných přichytávacích bodů. Proč zrovna šest? Oficiální vysvětlení neexistuje. Pravděpodobně jde o kompromis kvůli kolizím se systémovými gesty u krajů displeje a jednodušší implementaci gesta pro zavření.
Horší je zmíněná chyba: přesunete bublinu třeba doleva nahoru, abyste si uvolnili pravý spodní roh pro navigační lištu, ale při dalším minimalizování skočí zpět vpravo dole. Overlay si poslední zvolenou pozici zjevně neukládá. A pak je tu samotná přítomnost bubliny, plovoucí prvek, který zůstává nad vším. V komunitních vláknech na fóru Googlu se už od jara objevují uživatelé, kteří hledají způsob, jak bublinu vypnout a vrátit správu konverzace do notifikací. Samostatný přepínač pro vypnutí samotného tlačítka Minimize ale Google zatím nenabízí. Zbývají širší řešení: přepnout zpět na Google Assistanta jako výchozího asistenta nebo Gemini odebrat oprávnění „Zobrazovat přes ostatní aplikace“.
Gemini bublina versus systémové Bubbles na Androidu 17
Kdo má Pixel s Androidem 17, možná si říká, proč Google nevyužil systémové Bubbles, které umí totéž a víc. Rozdíl je podstatný. Systémové Bubbles jsou obecný režim oken: můžete „zbublinkovat“ libovolnou kompatibilní aplikaci, mít jich na displeji až pět najednou a spravovat je přes bubble bar. Gemini Minimize je oproti tomu interní funkce jedné jediné aplikace: jedna konverzace, jedna bublina.
Sám 9to5Google přiznává, že systémová varianta s aplikací Gemini nabízí bohatší zkušenost než nový Minimize. Proč tedy Google jde vlastní cestou? Nejspíš proto, že systémové Bubbles nejsou dostupné na všech zařízeních a verzích Androidu, zatímco interní bublina funguje všude, kde běží Gemini overlay.
Co to znamená pro české uživatele
Česko patří mezi podporované země a čeština je v oficiálním seznamu jazyků Gemini. Aktualizace by se tedy měla dostat i k českým uživatelům v rámci postupného nasazování. Přesné datum Google nezveřejnil, ale Android Authority i 9to5Google shodně popisují široké nasazení k začátku září 2026. Funkce se přitom testovala už od června v Google app verzi 17.30.26.
Důležitá poznámka: čeština je v seznamu podporovaných jazyků označená hvězdičkou. To znamená, že hlasové příkazy „Hey Google“ a některé pokročilé akce Gemini v češtině nefungují. Pokud tedy sledujete zahraniční videa, kde někdo bublinu vyvolá hlasem a nechá si přes ni rovnou objednat jídlo, v českém prostředí to tak hladce nepůjde.
Konkurence zatím nic podobného nenabízí
Ani ChatGPT, ani Microsoft Copilot na Androidu nemají srovnatelnou plovoucí bublinu. ChatGPT v oficiálním výpisu na Google Play zmiňuje hlasový režim a omezené sdílení obrazovky přes služby přístupnosti, ale ne overlay nad ostatními aplikacemi. Copilot sází na klasickou mobilní aplikaci s hlasovým chatem, žádná bublina, žádné překryvné okno. Google je v tomto ohledu napřed. Otázka je, jestli „napřed“ znamená „lépe“, nebo jen „agresivněji“.
Směr je každopádně jasný: Google chce, aby Gemini nebyl aplikace, do které se přepínáte, ale vrstva, která vás provází celým telefonem. Tlačítko Minimize je dalším krokem tímhle směrem, i se všemi nedodělky, které zatím nese s sebou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman