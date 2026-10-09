Gemini Intelligence předělává Android, na seznamu podporovaných je ale jen sedm telefonů. Ani 16 GB RAM nestačí

Gemini Intelligence nepřichází jako jedna aplikace. Jde o soubor funkcí umělé inteligence zabudovaných přímo do systému. Mají umět jednat za uživatele ve vybraných aplikacích, pracovat s jeho osobním kontextem a zvládat úkoly o několika krocích, třeba rezervaci, nákup nebo vyplnění formuláře. Podle Googlu se nové schopnosti nemají omezit na telefon a zasáhnou i hodinky, auta a další zařízení propojená s Androidem.
Rezervace, nákupy i widget podle popisu: co má systém dělat za vás
Jádrem balíku je agentní automatizace. Telefon má sám projít několik kroků ve vybrané aplikaci a dokončit objednávku zboží, rezervaci nebo online nákup. Vedle toho stojí proaktivní asistence, která podle kontextu nabídne, co člověk zrovna potřebuje. Google jako příklad uvádí rezervační kód nebo informace k cestě, které se objeví ve chvíli, kdy na ně dojde řada.
Další funkce míří na psaní a práci s informacemi. Rambler v klávesnici Gboard převezme volně namluvenou myšlenku, odstraní z ní výplňová slova, doplní interpunkci a vrátí uspořádaný text. Gemini Notebook slouží k výzkumu a rozboru zdrojů a delších materiálů. Nástroje pro formuláře mají zjednodušit jejich vyplňování. Widget na plochu stačí popsat obyčejnou větou a systém ho podle popisu vytvoří.
Majitelé Samsungů mohou mít pocit, že něco podobného už znají z funkce Now Brief. Ta skládá personalizovaný přehled informací podle aktivit a kontextu uživatele a zůstává u přehledů a doporučení. Gemini Intelligence má vstupovat do aplikací a úkoly v nich dotahovat do konce.
Proč na seznamu chybí Pixel 9 Pro se 16 GB RAM
Oficiální seznam podporovaných zařízení zveřejnil Google spolu s oznámením. Samsung je na něm zastoupen třemi skládacími modely, jsou to Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra a Galaxy Z Flip8. Za Google tam figurují Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold. Jde o sedm konkrétních přístrojů. Celé produktové řady to nejsou.
Podmínky jdou nad rámec paměti. Telefon potřebuje nejméně 12 GB RAM, kvalifikovaný čip, pokročilé zpracování AI přímo v zařízení a nejnovější schopnosti zpracování médií a navíc musí splnit výkonnostní požadavky Googlu.
Samsung Galaxy Z Fold7 má v nejvyšší variantě 16 GB RAM a na seznamu není. Pixel 9 Pro nabízí stejných 16 GB a k tomu čip Tensor G4, který podporuje funkce Gemini Nano. Ani tento telefon do programu zařazený není. Hranice 12 GB RAM tak kupujícímu o způsobilosti telefonu mnoho neprozradí. O přístupu rozhoduje, jestli konkrétní model prošel celou kvalifikací Googlu a dostal se na seznam.
Apple pouští svou AI na víc iPhonů než Google na androidy
Android se dosud dělil hlavně podle verze systému a podle toho, jak dlouho výrobce zařízení podporuje. Teď přibývá další hranice mezi telefony s plným balíkem Gemini Intelligence a telefony bez něj. Ta se neřídí jen cenou nebo stářím přístroje. Určují ji hardwarové, softwarové a výkonnostní požadavky, které stanovil Google.
Google omezení zdůvodňuje technickými nároky a postupným nasazováním. Gemini Intelligence má nejdřív dostat nejpokročilejší hardware a jednotlivé funkce se mají šířit dál. Některé agentní funkce Gemini se přitom už dříve objevily na Pixelu 10 a Galaxy S26. Ani jeden z nich na současném seznamu nenajdete. Doklad, že by Google tímto způsobem záměrně tlačil lidi k nákupu dražších telefonů, k dispozici není. Pravidla v dnešní podobě ale nahrávají nejnovějším vlajkovým lodím.
Apple Intelligence funguje na řadě iPhonů od modelu 15 Pro výš. Proti tomu působí seznam sedmi jmenovitě vybraných telefonů jako výrazně přísnější přístup.
Pět ze sedmi telefonů se v Česku koupit dá, s češtinou je to horší
Pixel 11, Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL prodává Google Store v české verzi. Galaxy Z Fold8 a Z Fold8 Ultra nabízí Samsung na svém českém webu. U Galaxy Z Flip8 a Pixelu 11 Pro Fold zatím potvrzená česká oficiální prodejní stránka chybí.
Ani nákup podporovaného telefonu nezaručí kompletní Gemini Intelligence v češtině. Dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle země, jazyka a konkrétního zařízení. Některé pokročilé schopnosti proto mohou být v Česku nebo v češtině omezené, případně úplně chybět. Samotná aplikace Gemini je tu dostupná a češtinu podporuje, část hlasových a akčních funkcí ale v jednotlivých jazycích naráží na omezení.
Telefony mimo seznam o Google AI úplně nepřicházejí. Základní aplikace Gemini běží na Androidu 9 a novějším, pokud má zařízení aspoň 2 GB RAM. Když v Gemini nějaká funkce chybí, Google sám radí přepnout zpět na Google Assistanta. Seznam podporovaných zařízení se má rozšiřovat podle toho, jak bude Google kvalifikovat další funkce a telefony. Kdy se to stane, z oznámení nevyplývá.