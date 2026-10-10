Gelnarová usadila rozjetého Kotlára. Ten si fakt myslí, že je UFC bojovník, vysmála se šampionka

Série porážek Jardu Kotlára, výraznou tvář organizace Clash, na čas umlčela. Pak přišla výhra nad Lukášem „Králem Pablem“ Bartošem a s ní nová řeč těla. Následoval kemp v Thajsku, fotky od lap a návrat na předzápasové pódium, kde proti němu stál muž, který ho už jednou složil. Jmenuje se Marek „Datel“ Valášek a v prvním vzájemném zápase mu stačilo 76 sekund. Redakce MMAmag proto vedle velkých slov položila archivní přenos toho duelu a veřejnou statistiku obou bojovníků.
Šampionka to zkrátila do jedné věty
Výrok, který se po scéně rozběhl nejrychleji, nepatří ani jednomu z aktérů odvety. Server
BKClub cituje Hanu Gelnarovou, šampionku Clashe ve váze do 61 kilogramů: „Ten Kotlár by se měl už vzpamatovat. On si fakt myslí, že je asi UFC bojovník“. Zkratka UFC označuje nejprestižnější světovou organizaci smíšených bojových umění, takže přirovnání nemělo být poklonou. Gelnarová má přitom podle databáze Clash Rankings k 6. říjnu 2026 bilanci šesti výher bez porážky, což jejímu rýpnutí dodává váhu.
Odveta padne 24. října 2026 na turnaji Clash 17.
Ticketportal uvádí jako místo Zimní stadion v Ústí nad Labem a začátek v 18:30. Clash stojí na sportu i na vyhrocených osobních soubojích, hláška tedy není exces, ale běžná měna.
Aby bylo jasné, na co Gelnarová reagovala, je potřeba vrátit se o pár dní zpátky. Nejdřív do thajského kempu, pak na pódium, kde si Kotlár s Datlem stáli tváří v tvář.
Odjel na druhý konec světa a přivezl si novou pózu
Přípravu na odvetu přesunul Kotlár do Thajska a ukázal z ní první tréninky, napsalo
Centrum. Podle Clash Rankings se do přípravy zapojil i Vlado Lengál. Na předzápasové akci B4THECLASH 4 už stál proti Datlovi muž, který podle BKClubu znovu nabral sebevědomí.
Jenže tenhle film tu jednou byl. V rozhovoru pro
Káóčko Kotlár v září 2023 prohlásil: „Vůbec totiž netuší, co ho se mnou čeká“. Netušil to spíš on sám.
Jak to dopadlo, ukazuje archivní online přenos z 28. října 2023, který si redakce MMAmag pustila. V 21. sekundě Kotlár ubránil pokus o strhnutí. V 49. sekundě sám zavřel gilotinu, Datel se z ní ale v čase 01:03 dostal ven, o 13 sekund později nasadil vlastní škrcení a Kotlár odklepal. Celé to trvalo 76 sekund.
Vedle velkých slov ovšem leží veřejná statistika obou mužů. A ta ukazuje jiný poměr sil.
Čísla, která si Kotlár před odvetou nerad přečte
Z veřejné databáze Clash Rankings si redakce MMAmag spočítala podíl výher obou bojovníků před odvetou. Datel jde do zápasu se šesti výhrami a čtyřmi porážkami, Kotlár s opačným poměrem.
Údaj Datel Kotlár Bilance před odvetou 6 výher, 4 porážky 4 výhry, 6 porážek Podíl výher 60 % 40 % Průměrná délka zápasu 4,5 min 1,6 min
Rozdíl v tom, jak dlouho oba v kleci vydrží, je zhruba 2,8násobný. Průměrnou délku zápasu redakce nepřepočítávala, jde o údaj převzatý z databáze, a Clash Rankings je navíc neoficiální statistický portál, ne hlas organizace.
Datel měří 188 centimetrů a váží 100 kilogramů, Kotlár měří 175 centimetrů a váží 118 kilogramů; dělí je tedy 13 centimetrů výšky a 18 kilogramů hmotnosti. Podle webu
FightBuzz byl koncem srpna 2026 u sázkových kanceláří favoritem Datel.
Čísla ale neřeší to hlavní, tedy co se stane s Kotlárovou kariérou, když se historie zopakuje.
V Ústí se hlášky počítat nebudou
Gelnarová podle citovaného výroku neudělala nic jiného, než že pojmenovala rozpor mezi promem a výsledkovou listinou. To je na scéně, kde se mikrofon používá častěji než rukavice, docela užitečná služba.
Kotlár staví nový příběh na jedné výhře. Do odvety přitom jde s horší bilancí, s průměrem zápasu kolem minuty a půl a proti soupeři, který ho jednou už přečetl. Z karty turnaje, kterou redakce MMAmag prošla na Clash Rankings, navíc plyne, že jejich duel není hlavním zápasem večera; ten obstarají Martin Kocián a Martin Fenin a program nabídne i netradiční zápasové formáty.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka