Na pódiu před pražským galavečerem seděly dvě ženy, které se na sebe ani jednou neobořily. Žádné postrkování, žádná výhrůžka do kamer. Server Káóčko.cz, který o tiskové konferenci RFA psal 17. listopadu 2026, uvádí, že mezi rivalkami nepadlo jediné ostré slovo. Pak dostala slovo Hanka Gelnarová a místo obvyklého slibu rychlého konce popsala, co jí v kleci podle vlastních slov škodí nejvíc. Byla to ona sama. Redakce MMAmag k tomu otevřela její profil na webu polské organizace a spočítala, kolik času mezi starty prostála.
Proč jí velká polská scéna přestala stačit
Gelnarová je česká bojovnice v bantamové váze do 61,2 kg, jak ji vymezuje oficiální žebříček RFA, a v profesionálním MMA má bilanci 1-1-0. Oba zápasy absolvovala v KSW, největší polské MMA organizaci: výhru nad Dominikou Steczkowskou na rozdělené rozhodnutí a porážku s Małgorzatou Popowicz submisí pákou na loket ve 3. kole v čase 1:50.
Svůj krok do RFA vysvětlila na tiskové konferenci slovy, která citoval server Káóčko.cz: „Extrémně se těším. Tu výzvu jsem vzala, jelikož sama vím, že se potřebuji ještě více vyzápasit a nevyzápasím se tak, že budu mít jeden zápas v KSW za rok nebo za dva.“ Kalendář jí dává za pravdu.
|Start
|Datum
|Odstup od předchozího startu
|KSW 99
|19. 10. 2024
|nic
|XTB KSW 121
|19. 9. 2026
|700 dní
|RFA 35
|27. 11. 2026
|69 dní
Mezi oběma polskými starty uplynulo 700 kalendářních dnů, zhruba 23 měsíců, pražský debut přichází 69 dnů po poslední porážce. Zápas se Silvií Ambrušovou vede oficiální karta RFA 35, do které redakce MMAmag nahlédla, jako duel v bantamové váze. Titul v něm v sázce není a nejde o jednostranně ohlášenou výzvu.
Jenže častější starty samy o sobě nevyřeší to, co Gelnarová na tiskové konferenci označila za svůj hlavní problém. Pojmenovala ho překvapivě tvrdě.
Větu o tlaku z okolí nikdo nečekal
„Můj problém je ten, že já si do toho duelu strašně beru tlak z okolí. Chci to vždycky ukončit co nejrychleji… Místo toho, abych si ustálila nějakou pozici a šla tam s trošku jiným IQ,“ řekla podle Káóčko.cz na tiskové konferenci. K tomu připojila slib: „Budu více poslouchat svůj trenérský roh.“ Roh je místo u klece, odkud tým mezi koly i během nich křičí pokyny.
O práci po polské porážce mluvila konkrétně: „Měli jsme sezení, kde jsme si ty moje chyby ukazovali.“ Ještě v září zněla jinak. V textu, který Tiscali zveřejnilo 23. září 2026, redakce MMAmag dohledala její tehdejší reakci na kritiku: „Ano, zápas jsem prohrála. Chyby tam byly a vidím je.“ Obecné přiznání z podzimu se za dva měsíce změnilo v adresný seznam.
Zbývá otázka, jak na to vypadá druhá strana pódia.
Na pódiu nepadlo ani jedno ostré slovo
Soupeřkou je Silvia Ambrušová, slovenská bojovnice v bantamové váze z týmu Colosseum MMA Martin. Gelnarová ji podle Káóčko.cz popsala takto: „Některé zápasy soupeřky jsem viděla, načítali jsme si to teď v gymu. Vnímám ji jako zkušenou bojovnici, prostě bude silná.“ To je ale její hodnocení, ne údaj z databáze.
RFA uvádí u Ambrušové na kartě bilanci 2-4-0. V profilu na Sherdogu redakce MMAmag našla k 18. listopadu 2026 jiné údaje: v profesionálním MMA 0-0-0 a pět zápasů vedených v amatérské historii. O chybu nejde, databáze a propagační karta třídí amatérské starty jinak. Vlastní výrok Ambrušové z tiskové konference Káóčko.cz necituje.
Zbývá tedy otázka, podle čeho se 27. listopadu v Královce pozná, jestli ta práce s trenéry k něčemu byla.
Přiznaná slabina se špatně prodává
GLOSA Před zápasem se obvykle prodává jistota. Kdo přizná, že se žene za rychlým ukončením a bere si tlak zvenčí, dává soupeřčinu rohu čitelný návod, co zkoušet v prvních minutách. Gelnarová to řekla sama a nahlas, do mikrofonu pořadatele.
Pro promotéra je to nepohodlný materiál, protože z věty o zápasovém IQ se upoutávka stříhá mizerně. Z tiskovky, kde se dvě bojovnice navzájem respektují, ale nic lepšího nezbylo. A divák dostal něco, co se na vážení neukáže.
V Královce se bude měřit něco jiného než údery
Galavečer RFA 35 startuje 27. listopadu 2026 v 18:30 ve Sportovní hale Královka v Praze. Hlavním zápasem je třetí vzájemný duel Václava Siváka s Patrikem Záděrou v realfightu do 75 kg, kde RFA uvádí stav série 2:0 pro Siváka; na kartě jsou dál Martina Jindrová, Tagir Machmudov, Adam Jakubík i Lukáš Hudler v K1 do 65 kg. Duel Gelnarová–Ambrušová je vypsaný na hlavní kartě hned za hlavním zápasem, pořadatel ale upozorňuje, že se pořadí může změnit. Přenos jde přes placený stream RFA, na Slovensku přes VOYO.
Měřítko je jednoduché. Zůstane-li Gelnarová v pozici a bude pracovat podle pokynů rohu, její vlastní diagnóza sedí a bantamový duel bez titulu v sázce jí dá to, kvůli čemu do Prahy jde. Vyrazí-li po prvním čistém zásahu za rychlým koncem, odpověď bude stejně jasná. Jedinou soupeřkou, kterou si do klece přinese sama, je ten spěch.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková