Geislerová se podruhé vdala, tentokrát na louce mezi poli. Kolem novomanželů pobíhaly slepice, sestra přišla v černém

Hvězda komedie LOVEní se znovu vdala. VIP život zaznamenal, že na první svatbě byla Ester Geislerová jednadvacetiletá nevěsta v těhotenských šatech, která řekla „ano“ před oddávajícím v pražské barokní památce. A teď o jedenadvacet let později se obřad uskutečnil na louce mezi poli, kde stála
nevěsta v jednoduchých bílých šatech s květinovým věncem ve vlasech, a „ano“ říkala muži v klobouku s pírkem. Oddával je párový terapeut z jejího nejbližšího okruhu. Kolem procházely slepice. Kontrast nemohl být ostřejší. Kdo je ženich a odkud se vzal
Její vyvolený Martin Hronský Krupa pochází z Čeladné v Beskydech, vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a pražskou DAMU. Hraje ve Švandově divadle, Studiu Hrdinů i Chemickém divadle.
S Ester se poznal v roce 2020 při natáčení seriálu Anatomie života. Zasnoubili se loni v únoru v Brazílii. Hronský Krupa nefiguruje jen jako životní partner herečky, ale i jako performer ve výstavě Ester Geislerové v Kunsthalle Praha. Jejich vztah je tedy čitelný i v profesním prostoru, a právě tahle provázanost dává smysl tomu, jak intimně a osobně celá svatba působila.
V roce 2005 se Geislerová vdávala v pražské Písecké bráně za filmového architekta Jana Kadlece. Oddával starosta Tomáš Chalupa, na svatbě bylo kolem stovky hostů.
Manželství skončilo po osmi letech. Sama později mluvila o tom, že díky terapii a předchozím vztahům lépe rozumí vlastním chybám. Druhý sňatek vypadá jako protipól. Žádný historický sál, žádná instituce, žádný glamour. Louka, polní cesta, dřevěná brána ovázaná stuhami. Oddávajícím byl Honza Vojtko, párový terapeut a Esterin dlouholetý spolupracovník z projektu Terapie sdílením. Zdroj fotografie: Nextfoto Slepice, věnec a sestra v černém
Zveřejněné záběry z Instagram Stories obou sester i od fotografky Kristýny Poliček ukazují venkovské prostředí, kde se po louce volně pohybovala drůbež. Jestli šlo o záměrnou kulisu, nebo prostě o sousedovy slepice, není jasné. Efekt je ale nezaměnitelný: louka, nevěsta měla jednoduché bílé šaty a závoj,
ženich bílou košili, vestu, kalhoty a klobouk s pírkem. Styling obou působí promyšleně nenápadně. A pak je tu Aňa Geislerová, která dorazila v černém. Kdo sleduje její šatník, ví, že černá je pro ni základní barva: pracuje s ní dlouhodobě, systematicky a bez ohledu na příležitost.
Ester v rozhovorech opakovaně popisovala, co jí Martin přinesl: klid, řád, harmonické zázemí. Vztah přijaly i její děti, dvojčata Jan Etienne a Mia Rosa z prvního manželství. Herečka a vizuální umělkyně, která před kamerou stojí od pěti let a vystudovala AVU, dnes
veřejně pracuje s tématy vztahů a intimní komunikace. Druhá svatba do tohoto obrazu zapadá jako logický krok, ne jako impulzivní rozhodnutí. A pak je tu oddávající. Ne úředník, ne kněz, ale člověk, s nímž Geislerová roky vede podcast o partnerských vztazích. To posouvá obřad od formality k osobnímu vyznání, a říká o páru víc než jakýkoli detail o výzdobě.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová