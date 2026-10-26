Gboard zkouší tlačítko, které schová šest zdrojů obsahu pod jedno plus. Kontakt vložíte do zprávy celý najednou

Beta se na serveru APKMirror objevila 13. srpna 2026. V horní liště klávesnice v ní přibývá ikona plusu zasazeného do diamantu. Po klepnutí se otevře panel s hlasovým vstupem, emoji a nálepkami, historií schránky, obrázky, kontakty a nástroji pro psaní. Vkládání probíhá ve třech krocích: v panelu zvolíte typ obsahu, pak konkrétní položku a nakonec ji jedním klepnutím pošlete do rozepsaného textu.
Místo listování desítkami emoji stačí napsat jejich název
Emoji, schránku, GIFy i diktování Gboard nabízí už dnes. Cesta k nim ale vede přes několik samostatných ikon a podmenu. Quick insert je má sloučit pod jedinou ikonu. Podle rozboru kódu panel ukazuje nedávno použité položky a uvnitř každé kategorie má vlastní vyhledávání. Kdo hledá konkrétní emoji, napíše jeho název a nemusí posouvat dlouhou mřížku obrázků.
Nejvýraznější novinka se skrývá v kontaktech. Volba „Vložit vše“ dostane do zprávy jedním klepnutím jméno, telefon i e-mail vybraného člověka, takže odpadá kopírování údajů po jednom. Jinak Quick insert nepřidává žádný nový druh obsahu, protože emoji, schránka i obrázky v Gboardu existují dlouho. Jeho přínos spočívá v uspořádání: na místo několika klepnutí a hledání správné ikony nastupuje jeden vstupní bod.
Zda to práci s klávesnicí opravdu zrychlí, se pozná až z finální podoby. V betě 18.0.3 je funkce zatím rozpracovaná.
Plus v horní liště má Microsoft SwiftKey už delší dobu
Konkurenční klávesnice SwiftKey nabízí rozbalovací panel nástrojů pod ikonou „+“ dávno. Najdete v něm vyhledávání, GIFy, nálepky, schránku, hlasové diktování a překladač, tedy sadu velmi podobnou té, kterou slibuje Quick insert. Google tu přebírá koncept, který už jinde funguje, a upravuje ho pro vlastní aplikaci.
Funkci „Vložit vše“ u kontaktů SwiftKey v základu nemá, takže v ní má Gboard drobný náskok. Teardown zatím neprozrazuje, které nástroje pro psaní se v panelu objeví. Otevřené zůstává i to, jestli k nim Google připojí své AI funkce pro přeformulování textu, změnu tónu a opravu gramatiky.
Devět jazyků pro nástroje psaní, čeština mezi nimi chybí
Kontakty, schránka, obrázky a emoji na jazyku nezávisí a česká verze Gboardu by je měla zvládnout bez omezení. U nástrojů pro psaní je situace horší. Oficiální nápověda Googlu uvádí jejich podporu pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, portugalštinu, japonštinu, korejštinu a čínštinu. Čeština v seznamu není. Ze šesti zdrojů obsahu tak českým uživatelům nejspíš zůstane nevyužitelný právě ten, který by mohl s textem dělat víc než jen vkládat hotové položky. Na tomto místě je Quick insert pro český trh nejslabší, přinejmenším v první vlně.
Technicky je beta k dispozici pro Android 8.0 a novější s architekturou arm64-v8a, což podle podkladu odpovídá naprosté většině moderních telefonů v Česku. Výjimkou jsou zařízení s Androidem Go, na kterých Google část funkcí Gboardu blokuje. Dostupnost tedy neurčí značka telefonu, rozhodne verze aplikace a případné přepínače na serverech Googlu.
Datum vydání chybí a funkce se nemusí objevit vůbec
Google o Quick insert zatím oficiálně nemluvil. Všechno, co je známo, pochází z APK teardownu, tedy z rozboru kódu beta verze. Android Authority u podobných nálezů upozorňuje, že rozpracované funkce se do veřejného vydání dostat nemusí.
Kdo nechce čekat, může se do beta programu přihlásit přímo v Google Play. V detailu aplikace Gboard stačí najít sekci „Připojit se k betě“ a po přijetí dorazí nová verze jako běžná aktualizace. Beta verze bývají méně stabilní. Quick insert navíc nemusí být aktivní, dokud ho Google nezapne serverovým přepínačem, takže ani nainstalovaná verze 18.0.3 nové tlačítko nezaručuje.