Gboard nově rozpozná podvodné zprávy a varuje vás, než stačíte odpovědět. Redaktor testoval, jestli to opravdu funguje

Stalo se to 15. září 2026 v rámci zářijového Pixel Dropu. Telefony Google Pixel 6 a novější v USA dostaly novou bezpečnostní vrstvu: když v podporované chatovací aplikaci začnete psát odpověď na podezřelou zprávu, přímo nad klávesnicí se objeví varovný štítek „Likely scam“. Nejde o filtr, který zprávu smaže nebo zablokuje. Jde o brzdu v tom nejkritičtějším okamžiku, tedy ve chvíli, kdy máte prsty na klávesnici a chystáte se podvodníkovi odpovědět. Funkci jsme testovali týden na reálném i simulovaném podvodu. Výsledek? Skutečný podvod zachytila, zatímco uměle vytvořené testovací zprávy prošly bez varování. Funkce tedy funguje, ale rozhodně není neomylná.
Jak varování v klávesnici vlastně funguje
Představte si klasickou situaci: přijde vám zpráva s naléhavou žádostí o osobní údaje nebo s podezřelým odkazem. Otevřete ji, klepnete do textového pole a začnete psát. Přesně v tu chvíli Gboard vyhodnotí kontext konverzace a nad řadou kláves zobrazí chip s upozorněním. Klepnutím na něj se rozbalí vysvětlení, proč systém zprávu považuje za podezřelou, a nabídne další možnosti.
Celá analýza probíhá v reálném čase přímo v telefonu, v zabezpečeném izolovaném prostředí. Obsah zpráv se podle Googlu neodesílá na jeho servery, pokud se uživatel sám nerozhodne varování sdílet za účelem vylepšení detekce. Google přitom otevřeně říká, že systém nemusí zachytit každý podvod a že útočníci své taktiky průběžně mění. Absence varování tedy rozhodně neznamená, že je zpráva bezpečná.
Pixel vás brzdí ve dvou různých okamžicích
Klávesnicové varování není první pokus Googlu o ochranu uživatelů Pixelů před podvodnými zprávami. Je to další vrstva ochrany, která navazuje na detekci podvodů v oznámeních:
- Listopad 2025 – Pixel Drop přidal v USA na Pixely 6 a novější varování před podvody přímo do notifikačního panelu. Upozornění se zobrazilo ještě před otevřením zprávy.
- Září 2026 – nová vrstva v Gboardu zasahuje až při psaní odpovědi, tedy v posledním možném okamžiku před odesláním.
Každá vrstva cílí na jiný okamžik rozhodování. Notifikace vás může zastavit před otevřením zprávy. Klávesnice vás zastaví před odpovědí. Vedle toho existuje ještě samostatná ochrana při telefonních hovorech v aplikaci Telefon, která funguje podle jiných pravidel a na podporovaných Pixelech může upozornit na podezřelý průběh hovoru.
Co ukázal redakční test
Funkci jsme zkoušeli týden na Pixelu s aktuálním zářijovým updatem. Během testu dorazila reálná podvodná SMS s žádostí o ověření platebních údajů prostřednictvím odkazu. Jakmile jsme klepli do textového pole a začali psát odpověď, Gboard nad klávesnicí zobrazil varování. Fungovalo to přesně tak, jak Google slibuje.
Druhá část testu dopadla jinak. Posílali jsme sami sobě zprávy napodobující typické podvodné scénáře, například falešné výzvy od banky nebo urgentní žádosti o heslo. Gboard mlčel. Proč? Google konkrétní signály, podle kterých algoritmus vyhodnocuje podezřelost, veřejně nepopisuje. Z našeho testu proto nelze spolehlivě určit, proč tyto zprávy systém nevyhodnotil jako podezřelé. Je možné, že jim chyběl kontext, který detekční model považuje za důležitý, například charakter komunikace nebo další signály spojené s podezřelou konverzací.
Klíčový závěr: funkce umí zachytit reálný podvod v přirozeném prostředí. Ale není to kouzelný filtr, který rozpozná cokoliv.
Dostupnost v Česku a praktické nastavení
Tady přichází studená sprcha pro české uživatele. Klávesnicové varování je zatím oficiálně dostupné pouze v USA. I když máte v Česku Pixel 7, Pixel 8 nebo nejnovější model, Google tuto konkrétní vrstvu Gboardu pro český trh nenabízí. Regionální omezení se týká právě klávesnicového varování; detekce podvodů v oznámeních je dostupná v širším počtu zemí, včetně několika evropských států, ale jde o jinou vrstvu s jinou logikou.
Pokud se nacházíte v podporovaném regionu, funkce je ve výchozím nastavení zapnutá. Cestu k nastavení najdete přes Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Další zabezpečení a soukromí → Detekce podvodů → Podvodné zprávy. Když na varování klepnete a zvolíte „Není podvod“, detekce se na určitou dobu vypne jen pro danou konverzaci, nikoli pro celý telefon.
Proč je důležitý právě ten okamžik odpovědi
Většina podvodů přes zprávy funguje na principu konverzace. Útočník potřebuje, abyste odpověděli, sdělili údaj, klikli na odkaz nebo potvrdili nějakou akci. Jak Google vysvětluje na svých stránkách věnovaných ochraně před podvody, konverzační podvody mohou postupně eskalovat a snaží se uživatele přimět k dalšímu kroku. Právě proto je zásah v momentu psaní odpovědi zajímavý: přeruší řetězec dřív, než se rozběhne.
Gboard v roli bezpečnostní brzdy nedokáže nahradit zdravý rozum ani další ochranné mechanismy. Dokáže ale udělat jednu praktickou věc, kterou samotný filtr příchozích zpráv neudělá: upozornit vás znovu ve chvíli, kdy už na podezřelou zprávu skutečně reagujete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman