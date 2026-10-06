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Gboard nově rozpozná podvodné zprávy a varuje vás, než stačíte odpovědět. Redaktor testoval, jestli to opravdu funguje

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Google přidal do klávesnice Gboard varování před podvodnými zprávami. Zobrazí se přímo při psaní odpovědi, ještě než ji stihnete odeslat.
Telefon Android, klávesnice Gboard Google

Telefon Android, klávesnice Gboard Google

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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