Gboard chystá skvělou novinku, napíše celou zprávu za vás. Čte konverzaci, pozná náladu a odpoví přesně jako vy

Google postupně přestavuje svou klávesnici z nástroje na opravu překlepů na AI vrstvu, která si umí přečíst předchozí konverzaci, odhadnout tón a záměr rozhovoru a na základě toho vygenerovat celou odpověď přizpůsobenou tomu, jak sami běžně píšete. Funkce se jmenuje Writing Tools a její pokročilejší nadstavba Personalizované návrhy. V praxi to funguje tak, že v podporované chatovací aplikaci otevřete nabídku Writing Tools, klávesnice analyzuje obsah na obrazovce a historii v daném vlákně a nabídne hotový návrh zprávy. Ten si přečtete, případně upravíte a teprve po klepnutí na „Use this“ se text vloží do pole. Nic se neodesílá automaticky, kontrolu máte vždy vy. Klávesnice rozliší, jestli někomu děkujete za pozvánku, slušně odmítáte schůzku nebo odpovídáte šéfovi, a podle toho zvolí styl. Je možné navíc zvolit napodobování vašeho stylu psaní na základě historie, tedy stylové přiblížení, ne stoprocentní klon osobnosti. Navíc zatím není funkce dostupná v Česku.
Od opravy překlepů k celým odpovědím
Základní Writing Tools Google oficiálně představil 20. srpna 2025 spolu s řadou Pixel 10. Tehdy šlo hlavně o korekturu, přeformulování a přepis do přednastavených tónů: přátelský, profesionální, zkrácený, rozvedený nebo s emotikony. Užitečné, ale v podstatě chytřejší verze toho, co klávesnice uměly roky.
Zásadní posun přišel později. V květnu 2026 odhalil Android Authority v rozboru APK nové funkce: vlastní textové pokyny („Popište svou úpravu“), dopsání celých zpráv z prázdného pole a práci s kontextem aktuální konverzace. A k srpnu 2026 už Google veřejně dokumentuje Personalizované návrhy, ve kterých klávesnice využívá váš jedinečný styl psaní a osobní hlas. Rozdíl mezi původní a novou verzí se dá shrnout jednoduše: starší Nástroje pro psaní upraví text, který jste napsali. Nová vrstva navrhne text, který jste ještě nenapsali.
Jak to vypadá v praxi
Postup je přímočarý. V otevřeném chatu klepnete na liště návrhů na Nástroje pro psaní (případně Menu → Nástroje pro psaní) a dostanete dvě cesty:
- Prázdné pole: Klávesnice nabídne chytré odpovědi odvozené z aktuální konverzace, třeba „Přijmout pozvánku“ nebo „Zdvořile odmítnout“. Nebo můžete zadat vlastní pokyn do pole „Co chcete napsat?“ a nechat AI vygenerovat celý koncept.
- Rozepsaný text: Karta „Navržené“ přepíše váš základ do delší, uhlazenější verze. Další karty nabídnou změnu tónu, zkrácení nebo rozvedení.
Po vygenerování návrhu ho můžete dál zpřesňovat přes pole „Jak se má text změnit?“, třeba „Zkrať to a piš méně formálně“. Teprve když jste spokojeni, klepnete na „Use this“ a text se vloží. Celý proces lze ovládat i hlasem příkazy typu „Zkontroluj pravopis“ nebo „Přeformuluj zprávu“, byť hlasové ovládání má zatím užší jazykovou podporu než samotné Writing Tools.
Soukromí: ne všechno zůstává v telefonu
Google u základních funkcí Writing Tools využívá zpracování přímo v zařízení přes Gemini Nano: data tak podle Googlu neopouštějí telefon, odezva je rychlá a funkce může fungovat i offline. To platí pro základní přepisování a korekturu. Jenže u personalizovaných návrhů je situace jiná. Aktuální nápověda Gboardu uvádí, že Personalizované návrhy vyžadují internetové připojení a zpracování přes „zabezpečené cloudové servery s Private AI Compute“. Nejde o běžný cloud: Google postavil Private AI Compute jako izolované prostředí, kde se data zpracovávají a následně mažou bez přístupu třetích stran, včetně samotného Googlu. Offline to ale není.
Důležité je, že celý systém stojí na explicitním souhlasu. Personalizované návrhy jsou ve výchozím stavu vypnuté, musíte je sami zapnout a kdykoli je můžete deaktivovat. Bez nich Writing Tools dál fungují, jen výstup bude obecnější, bez přizpůsobení vašemu stylu a bez kontextových chytrých odpovědí.
Kdo si to užije a kdo ne
Tady přichází studená sprcha. Plnohodnotný zážitek míří na špičkový hardware: Google pro Gemini Intelligence uvádí minimálně 12 GB RAM, vlajkový čipset a AI Core s Gemini Nano v3 nebo novější. V praxi to znamená řadu Pixel 11 a srovnatelné vlajkové modely. Android Authority potvrdil funkčnost základních Writing Tools i na OnePlus 13, ale nejpokročilejší personalizace je zatím vázaná na nejnovější Pixely.
A pak je tu regionální limit. Aktuální nápověda výslovně uvádí omezení pro Evropský hospodářský prostor. Česko je tedy mimo podporované regiony bez ohledu na to, jaký telefon máte. Podporované jazyky zahrnují angličtinu, čínštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu, čeština v seznamu chybí.
Co nabízí konkurence
Google není jediný, kdo tlačí AI do klávesnice. Apple má vlastní Writing Tools integrované napříč systémem: korekturu, přepis, změnu tónu i vlastní instrukce. SwiftKey od Microsoftu nabízí funkci Tone s přepisy do stylů profesionální, neformální, zdvořilý nebo příspěvek na sociální sítě a učí se z osobních jazykových dat. Co ale ani jeden z konkurentů v dostupné dokumentaci přímo neslibuje, je právě to, co Google staví jako hlavní odlišení: generování celé odpovědi na základě aktivní konverzace a historie psaní v konkrétním vlákně. Apple přepisuje text, který jste napsali. SwiftKey personalizuje predikci slov. Gboard chce navrhnout celou zprávu, kterou jste ještě nezačali psát.
Gboard se mění z klávesnice v kontextového asistenta, ale zatím jen pro vybrané telefony, vybrané jazyky a vybrané regiony. Pro české uživatele je to výhled, ne realita. Až Google otevře dveře pro EHP a češtinu, bude to jedna z nejzásadnějších změn v tom, jak na telefonu píšeme.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík