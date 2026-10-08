Gastro zázrak ze starých kuchařek: Připravte si nadýchané knedlíčky s jemnou hruškovou omáčkou a poctivým uzeným – nebudete litovat

Když se na podzim doma objeví košík pevných hrušek, většinou zamíří do koláče, kompotu nebo se jen tak nakrájejí na stůl. Tentokrát je ale zkuste spojit s něčím, co byste s ovocem možná nečekali. Knedlíky s hruškami a uzeným staví na neobvyklém kontrastu sladkého ovoce, voňavého koření a výrazné chuti uzeného masa. Měkké knedlíky s křupavými kousky rohlíku uvnitř nasají část hruškové omáčky a každý sousto tak nabídne trochu jinou kombinaci chutí. Výsledkem je syté jídlo, které působí domácky, ale zároveň dokáže překvapit i při rodinném obědě.
Na tomto spojení funguje především kontrast. Zralé hrušky přinášejí přirozenou sladkost a šťavnatost, zatímco anýz a skořice jejich chuť zvýrazní a dodají omáčce příjemně kořeněnou vůni. Zakysaná smetana ji zjemní a mouka pomůže vytvořit hustší konzistenci, která dobře ulpí na knedlících. Uzené maso pak sladkost vyváží slanou a výraznější chutí. Křupavé krutonky ukryté v knedlících navíc vytvoří příjemný rozdíl mezi měkkým těstem a opečenými kousky pečiva.
Recept je praktický hlavně tehdy, když máte doma starší rohlíky, které už nejsou příjemné k běžnému jídlu. Právě v knedlících dostanou druhou šanci a díky horkému mléku zůstanou měkké. Hruškovou omáčku můžete připravit z odrůdy, kterou máte právě po ruce, jen vybírejte pevnější plody, aby se při vaření nerozpadly. Pokud chcete jemnější chuť, použijte šunku, pro výraznější výsledek sáhněte po uzeném mase. Bezmasou variantu připravíte jednoduše vynecháním masa a zvýrazněním krutonů v těstě.
Jeden rohlík nakrájejte na malé kostičky. Na pánvi rozehřejte přepuštěné máslo a kostičky opečte dozlatova a dokřupava. Poté je přendejte na talíř a nechte vychladnout, aby při přidání do těsta příliš nezměkly.
Zbývající rohlíky nakrájejte nebo natrhejte na menší kousky a zalijte je horkým mlékem. Nechte je několik minut stát, aby mléko rovnoměrně nasákly a pečivo změklo. Poté přidejte máslo, vejce, sůl, najemno nakrájenou uzenou šunku a vychladlé opečené kostičky rohlíku.
Směs dobře promíchejte a postupně zapracujte 4–5 lžic hladké mouky. Vzniknout by mělo měkké, ale kompaktní těsto, ze kterého lze tvarovat knedlíky. Pokud je směs příliš řídká, přidejte ještě malé množství mouky, ale těsto zbytečně nezahušťujte, aby knedlíky nezůstaly tuhé.
Z připraveného těsta vytvarujte knedlíky přibližně velikosti slepičího vejce. Každý knedlík ze všech stran lehce obalte v hladké mouce, aby se při vaření lépe zpevnil. Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatek lehce osolené vody a knedlíky do ní opatrně vložte.
Knedlíky vařte na mírném ohni přibližně 5–7 minut od chvíle, kdy vyplavou na hladinu. Během vaření je můžete velmi opatrně jednou promíchat, aby se nepřichytily ke dnu hrnce. Hotové knedlíky vyjměte děrovanou naběračkou a nechte krátce okapat.
Hrušky oloupejte, rozkrojte a odstraňte jádřince. Vložte je do hrnce, zalijte vodou tak, aby byly téměř ponořené, a přidejte cukr, anýzová semínka a skořici. Vařte na středním ohni přibližně 10–12 minut, dokud hrušky nezačnou měknout, ale stále si udrží svůj tvar.
Zakysanou smetanu prošlehejte s vrchovatou lžící hladké mouky. Přidejte několik lžic horké hruškové tekutiny a směs dobře rozmíchejte, aby se při přidání do hrnce nesrazila. Vlijte ji k hruškám, opatrně promíchejte a vařte ještě 3–5 minut, dokud omáčka nezhoustne.
Uzené maso nakrájejte na tenké plátky a podle potřeby ho krátce prohřejte. Uvařené knedlíky rozdělte na talíře a přelijte je horkou hruškovou omáčkou. Nakonec přidejte plátky uzeného masa a podávejte ihned, aby knedlíky zůstaly měkké a omáčka příjemně teplá.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová