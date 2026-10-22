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Ganeův trenér přiznal zklamání z titulového zápasu s Aspinallem. Nikdo tu noc nevyhrál, říká rok poté

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4 minuty a 35 sekund titulového zápasu, pak zásah prstem do oka a verdikt bez vítěze. Proč se o té noci v Abú Dhabí mluví i téměř po roce a kdo z ní podle trenéra odešel nejhůř?
Ganeův trenér přiznal zklamání z titulového zápasu s Aspinallem. Nikdo tu noc nevyhrál, říká rok poté

Ganeův trenér přiznal zklamání z titulového zápasu s Aspinallem. Nikdo tu noc nevyhrál, říká rok poté

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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