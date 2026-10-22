Ganeův trenér přiznal zklamání z titulového zápasu s Aspinallem. Nikdo tu noc nevyhrál, říká rok poté

Tom Aspinall stál uprostřed klece v Abú Dhabí, rukou si tiskl oko a nedokázal ho otevřít. Obhajoba pásu nejtěžší divize proti Cirylu Ganeovi se zastavila 25 sekund před koncem prvního kola. Lékař si k němu klekl, Gane přešlapoval o pár metrů dál a aréna ještě netušila, že tenhle zápas už nikdo nedokončí. Verdikt zněl no contest, tedy zápas bez vítěze a bez poraženého. Po téměř roce se k té noci vrátil Ganeův trenér Fernand Lopez a redakce MMAmagu k jeho slovům otevřela pravidla, podle kterých večer skončil.
Chybělo 25 sekund do konce kola, pak bylo po zápase
Turnaj UFC 321 se konal 25. října 2025 v aréně na ostrově Yas v Abú Dhabí. V hlavním zápase večera hájil pás těžké váhy Tom Aspinall, tehdejší šampion UFC, organizace smíšených bojových umění. Proti němu šel Ciryl Gane jako vyzyvatel číslo jedna a bývalý prozatímní šampion téže divize, tedy muž, který kdysi držel náhradní pás pro případ, že hlavní šampion nemůže nastoupit.
Z oficiálních bodových lístků UFC, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že zápas skončil v čase 4:35 prvního kola a je veden jako no contest po neúmyslném zásahu do oka. Žádný vítěz, žádný poražený, žádná obhajoba. Aspinall po přerušení dával najevo, že na oko nevidí, Gane se po zápase omluvil fanouškům i soupeři a mluvil o zklamání, jak popsal MMA Fighting.
Zní to jako případ pro diskvalifikaci nebo technickou výhru, jenže pravidla, podle kterých se ten večer řídil rozhodčí, znají úplně jinou odpověď.
Proč z toho nebyla diskvalifikace ani výhra
Unified Rules of MMA ve znění z července 2024 mají pro zásah do oka vlastní postup. Rozhodčí zastaví čas, zasažený bojovník může dostat studený obklad a má slovně potvrdit, zda vidí; pokud je schopen pokračovat, má na zotavení až 5 minut. Pokud neúmyslný faul zápas ukončí dřív, než je odehrána polovina plánovaných kol, výsledkem je no contest. Titulový zápas se vypisuje na 5 kol po 5 minutách, tedy na 25 minut.
Tady je ta matematika. Odehráno bylo 275 sekund z 1 500, což dělá 18,3 % plánované délky. Výpočet porovnává čistý čas v kleci s maximální plánovanou délkou a přestávky mezi koly do něj nevstupují.
|Veličina
|Hodnota
|Zdroj
|Plánovaná délka titulového zápasu
|25:00, tedy 1 500 sekund
|Unified Rules of MMA
|Odehraný čas do zastavení
|4:35, tedy 275 sekund
|oficiální bodové lístky UFC 321
|Podíl odehrané délky
|18,3 %
|výpočet redakce MMAmagu
Faul je v oficiálních papírech UFC veden jako neúmyslný. Úmysl posuzuje rozhodčí a komise, ne tribuna.
Co řekl Ganeův roh, když se ho na tu noc zeptali
Fernand Lopez, dlouholetý trenér Ciryla Ganea z pařížské MMA Factory, mluvil o té noci v rozhovoru pro MMA Junkie. „Byl jsem zklamaný,“ řekl. Nejvíc byl podle něj jako bojovník zklamaný Tom Aspinall, který chtěl jít až do konce. Zklamaný byl podle Lopeze i Gane a celý tým, který doufal, že se situace rychle vyřeší a půjde se dál.
K Aspinallově pauze Lopez odmítl vynášet soudy. Argumentoval tím, že „jde o jeho zdraví“, a dodal, že nikoho obviňovat nebude a chápe, pokud se chce soupeř vrátit až ve chvíli, kdy bude stoprocentní. Fanouškovské reakce popsal jako rozdělené, a to u obou mužů. Aspinallovi a jeho rodině popřál, aby byl brzy v pořádku.
Redakce MMAmagu porovnala tenhle tón s tím, co z obou táborů zaznělo bezprostředně po UFC 321: tam šlo o frustraci přímo v kleci, o nevidící oko a o nejistotu, co bude dál. Téměř po roce z té samé šatny zní smíření.
Lopez mluví o tom, že si tým přál, aby to rychle přešlo, jenže téměř po roce má Gane na rameni pás a Aspinall ho nemá vůbec.
Jak se z nedohraného zápasu stal pás na Ganeově rameni
Aspinall se ze zranění oka nevrátil. Pauza se protahovala a 14. září 2026 titul uvolnil; podle Al Jazeery, která citovala jeho veřejné vyjádření, se vrátil ke sparingu, ale další nehoda znovu poškodila pravé oko a lékařské povolení k zápasu nezískal. Sám uvedl, že nechce držet divizi na místě a že o konec kariéry nejde. Kdy nastoupí, jasné není.
Mezitím se těžká váha musela hýbat. Gane nastoupil 14. června 2026 proti Alexi Pereirovi o prozatímní titul a zastavil ho v čase 1:27 druhého kola, jak uvádí UFC ve výsledcích akce UFC Freedom 250. Pás tak změnil majitele, aniž by spolu oba aktéři loňského října dokončili jediné kolo.
Podle oficiálního přehledu UFC, který redakce MMAmagu kontrolovala 22. října 2026, je Gane veden jako šampion těžké váhy; organizace zároveň ohlásila jeho titulovou obhajobu proti Joshovi Hokitovi na turnaji UFC 334.
Jediná věc, na které se ten večer všichni shodli
KOMENTÁŘ Nejpoctivější větu o té noci neřekl ani jeden z bojovníků, ale trenér strany, která z haly odcházela s nadějí. Lopez nehájí svého svěřence, nebrousí si zuby na soupeře a nenabízí fanouškům viníka. Mluví o zklamání na všech stranách a o zdraví.
Opora je v papírech. Oficiální verdikt bez vítěze, 18,3 % odehraného času, uvolněný pás a nový šampion, který ho získal proti úplně jinému muži. Dá se namítnout, že Gane jasně vyhrál, protože titul drží. Jenže vybojoval ho proti Pereirovi, ne proti soupeři, kvůli kterému do Abú Dhabí letěl, a otázka, jak by to dopadlo, mu nad kariérou visí dál.
Sportovně tedy mluvíme o noci, ze které si ani jeden neodnesl odpověď: jeden přišel o pás a o jistotu návratu, druhý o zápas, který měl jeho kariéru uzavřít do rámečku. Rozdala všechno. Jen ne vítěze.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka