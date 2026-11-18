Když v Madison Square Garden padl gong, vypadalo to na nejobyčejnější start titulového zápasu. Pak se podle Joshe Hokita stalo něco, co poznamenalo dalších 24 minut: prst francouzského šampiona v jeho oku. Američan tvrdí, že od té chvíle viděl trojitě. Zápas přesto nevzdal, pás ale zůstal Ganeovi. Redakce MMAmag prošla zveřejněné bodovací údaje a spočítala, jak blízko byl Hokit k tomu, aby měl pravdu i na papíře.
Čtyřicet sekund stačilo, aby se z titulového zápasu stížnost
Ciryl Gane, francouzský šampion UFC v těžké váze do 120,2 kg, obhájil titul na turnaji UFC 334 14. listopadu 2026 jednomyslným rozhodnutím po 5 kolech. Josh Hokit, americký vyzyvatel v těžké váze, šel do klece s bilancí 10-0-0 a odešel s 10-1-0, Gane si polepšil na 15-2-0 s jedním zápasem bez výsledku. Sherdog v průběžném popisu zápasu uvádí, že si Hokit stěžoval na zásah do oka už v prvním kole a že duel řídil rozhodčí Marc Goddard. Přesný čas zásahu nezmiňuje.
Sám Hokit přišel s obviněním až 17. listopadu 2026 v sérii příspěvků na síti X, které cituje MMA Fighting. „Po čtyřiceti sekundách zápasu mi úplně vypíchl oko. Stěžoval jsem si a nedostal žádnou pomoc. Oslepený jsem měl každou výmluvu odejít a zničit celý turnaj. Ale nevzdal jsem to kvůli vám ani kvůli fanouškům,“ napsal. Čtyřicátá sekunda i trojité vidění jsou jeho tvrzení, ne zjištění z oficiálního protokolu.
Hokit přitom prohrál o jediný bod, a právě proto má jeho stížnost tvrdší dno, než se na první pohled zdá.
Bodovací lístky ukazují číslo, které Hokitovi hraje do karet
Ze zveřejněných bodovacích údajů a ze zápasových databází redakce MMAmag vyčetla, že všichni tři rozhodčí viděli zápas stejně. Adrian Castro, Sal D’Amato i Chris Lee napsali 48–47 pro Ganea. Jeden bod na třech kartách.
|Rozhodčí
|Oficiální karta
|Po hypotetickém odečtu bodu Ganeovi
|Adrian Castro
|48–47 Gane
|47–47
|Sal D’Amato
|48–47 Gane
|47–47
|Chris Lee
|48–47 Gane
|47–47
Tři remízové karty by neznamenaly většinovou remízu, ale remízu jednomyslnou, jak ji definuje newyorský předpis § 212.13. Jde o modelový přepočet, ne o revizi výsledku: žádný bod odečten nebyl, verdikt nikdo oficiálně nenapadl a Gane je dál šampionem. Hokitovu tvrzení o tvrdších úderech navíc čísla nepřejí. Podle dat UFC Stats zveřejněných v databázi Cage Nightly zasáhl Gane 237 signifikantních úderů proti Hokitovým 146, zatímco Američan soupeře kontroloval 4:37 proti 4 sekundám.
A není to poprvé, co se u Ganea po zápase řeší prsty místo úderů. Jeho vlastní záznam nabízí druhý, velmi podobný případ.
Šampionova sbírka momentů, na které se nedá trénovat
ANALÝZA Proč se jeden prst probírá ještě 4 dny po zápase? Protože to není ojedinělý případ. Na turnaji UFC 321 v říjnu 2025 skončil Ganeův duel s Tomem Aspinallem jako no contest, tedy bez výsledku, po neúmyslném zásahu do oka v 1. kole, v čase 4:35. Tak to uvádí UFC v oficiálním výsledku. Po zápase s Alexem Pereirou zase MMA Fighting psala o tvrzeních Pereirova tábora o úderech do zátylku a o tom, že rozhodčí Herb Dean vysvětloval, proč nezasáhl.
V pravidlech, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí mezi fauly „jakékoli dloubnutí do oka“ i „natažené prsty směrem k soupeřovu obličeji nebo očím“. Jenže newyorský předpis § 212.10 dodává, že faul posuzuje výhradně rozhodčí v kleci. Když ho neodpíská, bodoví rozhodčí si ho do skóre sami dosazovat nemají.
Hokit tedy může mít pravdu a verdikt přitom může být v souladu s pravidly. Spor se nevede o to, co se stalo. Vede se o to, co s tím měl rozhodčí udělat.
Co Hokit žádá a co na to Dana White
Jeho tón se za 2 dny proměnil. Podle MMA Junkie napsal 15. listopadu 2026 na Instagramu jen „Celý zápas jsem viděl trojitě. Ale kašlu na to.“ a „Okamžitou odvetu, prosím.“ O 2 dny později už přidal obvinění i argument pro matchmaking: „Podívejte se na divizi. Skoro každý zápas, který teď Cirylovi dáte, bude stejně recyklovaná odveta, ať už s Volkovem, nebo Alexem. Zasloužil jsem si to.“
V citacích z pozápasové tiskové konference, které zveřejnila MMA Junkie, redakce MMAmag dohledala reakci druhé strany. Dana White, prezident UFC, prohlásil: „Toho chlapa zatraceně respektuju. Je opravdový. U mě jeho cena stoupla.“ Dodal, že sám měl zápas 4–1 pro Ganea. Odvetu neoznámil.
Podle MMA Fighting po turnaji nepřišel před novináře ani jeden z aktérů. Podle dostupných údajů k 18. listopadu 2026 drží Gane pás a Hokit je i po první prohře kariéry čtvrtý v pořadí těžké váhy. Další krok leží na UFC. Jeden prst, jeden bod a pás, který se nehnul.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková