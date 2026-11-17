Na předzápasovou tiskovou konferenci turnaje UFC 334, akce největší světové MMA organizace, přišel Josh Hokit v plastových ochranných brýlích a se suspenzorem v ruce. Byla to narážka na pověst francouzského šampiona Ciryla Ganea, kterou v New Yorku probíral celý předzápasový týden. Necelé dva dny nato odcházel Hokit z Madison Square Garden s první porážkou v kariéře a bez pásu těžké váhy. Vtip se mezitím proměnil ve stížnost na sociálních sítích. Redakce MMAmag proto prošla databázové přepisy bodových lístků z toho zápasu a spočítala, jak blízko byl papír k úplně jinému výsledku.
„Celý zápas jsem viděl trojitě“
Josh Hokit, americký bojovník těžké váhy do 120 kg, šel do hlavního zápasu UFC 334 s bilancí 10-0-0. Ciryl Gane, francouzský šampion téže kategorie, s bilancí 14-2-0. Jejich titulový duel 14. listopadu 2026 došel do konce: 5. kolo, 5:00, jednomyslné rozhodnutí rozhodčích, všechny tři karty 48-47 pro Ganea.
Den po galavečeru se objevilo tvrzení, které z těsné prohry udělalo kauzu. „Celý zápas jsem viděl trojitě… ale kašlat na to.“ Citaci z Hokitovy instagramové story přinesly 15. listopadu 2026 weby FightPulse, MMA Sucka a Knockout Daily; redakce MMAmag proto pracuje s těmito třemi texty. FightPulse zároveň upozorňuje, že trojité vidění nepotvrzuje žádná veřejná lékařská zpráva.
Podle popisu FightPulse došlo v úvodní minutě ke kontaktu Ganeovy natažené ruky v oblasti Hokitova levého oka. Američan si na oko sáhl a stěžoval si rozhodčímu Marcu Goddardovi, MMA Fighting k tomu uvádí, že akce zastavena nebyla.
Jenže právě u tohohle zápasu má jediný bod cenu celého pásu a bodové lístky to ukazují černé na bílém.
Tři karty, tři stejná čísla a jedno hodně tenké vítězství
Rozhodčí Adrian Castro, Sal D’Amato a Chris Lee se shodli na číslech, ne na kolech. Castro dal první kolo Ganeovi, D’Amato a Lee Hokitovi; ve čtvrtém a pátém kole už měli všichni tři shodně šampiona. Z databázového přepisu bodových lístků na UFCalendaru a Fightshow, ověřeného proti dostupnému výpisu webu UFC, redakce MMAmag vyčetla, že na každé kartě dělil oba muže jediný bod.
Co by s tím udělal odečet jednoho bodu, ukazuje jednoduchý aritmetický model.
|Rozhodčí
|Oficiální karta
|Po modelovém odečtu 1 bodu
|Adrian Castro
|48-47 Gane
|47-47
|Sal D’Amato
|48-47 Gane
|47-47
|Chris Lee
|48-47 Gane
|47-47
Jde o modelový propočet redakce MMAmag, ne o zpochybnění verdiktu. Ten platí a sáhnout na něj může jedině newyorská atletická komise.
Gane navíc vyhrál i v číslech. Podle statistiky zápasu na UFCalendaru zasáhl 237krát z 343 pokusů proti Hokitovým 146 ze 283, Američan uspěl se 3 strhy z 30 pokusů a soupeře držel na zemi 4:37.
O to pikantnější je, co Hokit o Ganeových prstech říkal dva dny před zápasem a co na to tehdy odpověděl sám šampion.
Nejdřív trénoval se zavázanýma očima, pak už mu do smíchu nebylo
Tři dny před zápasem, 11. listopadu 2026, zveřejnil Hokit podle MMA Fighting video, na kterém trénuje se zavázanýma očima jako přípravu na možné píchnutí do oka. Připsal k němu: „Myslím, že jsme připravení.“
O den později řekl serveru CBS Sports: „Když mě píchne do oka, tak co se dá dělat. Budu zápasit slepý, je mi to jedno.“ Následovaly brýle na faceoffu 13. listopadu 2026. Čtyři dny po tom videu mluvil o třech soupeřích v kleci.
Gane se proti nálepce nečistého bojovníka ohradil ještě před zápasem. Ve stejném textu CBS Sports z 12. listopadu 2026 řekl: „V téhle situaci jsem v klidu. Nevadí, když o mně lidé chtějí mluvit špatně. To je v pořádku.“ Server zároveň píše, že si na jeho vedení boje veřejně stěžovalo všech šest jeho posledních soupeřů od roku 2022, mimo jiné Alexandr Volkov a Tai Tuivasa. Oficiální soupis potrestaných faulů to ale není.
Pás i tak zůstal u Francouze. Zajímavější je, co z pěti kol zbylo oběma do dalších měsíců.
Co z toho má Hokit a co francouzský šampion
ANALÝZA Výsledek platí a hnout s ním může komise, ne příspěvek na sociální síti. Po zápase má Gane bilanci 15-2-0 a pás těžké váhy, Hokit 10-1-0 a konec neporazitelnosti. V oficiálním rankingu UFC byl Hokit k 17. listopadu 2026 čtvrtý.
Nálepka okradení se na to lepí špatně. V databázovém přehledu mediálních karet na UFCalendaru mělo 16 z 19 médií vítězem Ganea, nejde ovšem o oficiální bodování, jen o představu, jak zápas viděli ti, kdo ho skórovali vedle rozhodčích. Hokit zároveň vydržel 25 minut s šampionem a na dvou kartách mu sebral dvě kola.
Dana White podle UFC po galavečeru mluvil o tom, že Hokitovi stoupla cena. Odvetu, kterou si poražený přeje, ale organizace neohlásila; Sportsnet 16. listopadu 2026 psal, že u Ganea se bude čekat na výsledek duelu Alexe Pereiry se Sergejem Pavlovičem na UFC 335. Brýle na faceoffu byly dobrý vtip. Jediný bod na třech kartách už ne.
Zdroje
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s databázovým přepisem bodových lístků a statistik zápasu Ganea s Hokitem na UFCalendaru, Fightshow a FightingData, s profily na Sherdogu a s texty MMA Fighting, CBS Sports, FightPulse, MMA Sucka a Knockout Daily; oficiální web UFC s výsledky, kartami a rankingem se otevřít nepodařilo, jejich údaje jsou ověřeny proti dostupnému výpisu. Do modelového přepočtu vstoupily právě tři karty 48-47 pro Ganea, od každé se odečetl jeden bod Ganeovi a výsledkem je 47-47 na všech třech, oficiální verdikt se tím nemění. Bilance a ranking jsou ve stavu k 17. listopadu 2026, u Ganea některé databáze uvádějí navíc jeden zápas bez verdiktu. Nepodařilo se dohledat originál Hokitovy story z 15. listopadu 2026, věk obou bojovníků, vysvětlení rozhodčího Marca Goddarda, Ganeovu pozápasovou reakci na incident ani protest u newyorské komise. Článek nehodnotí práci rozhodčích, neobsahuje lékařské posouzení Hokitova zraku a neřeší, jak by případný odečet bodu změnil průběh pěti kol.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek