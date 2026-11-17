Ve chvíli, kdy v Madison Square Garden hlásili jméno vítěze, měl Ciryl Gane pás těžké váhy pořád u sebe. Šampiona by za normálních okolností čekal mikrofon a rozsvícená tiskovka. Na pozápasovou tiskovou konferenci se ale podle serveru AgentMMA nedostavil ani on, ani jeho soupeř Josh Hokit. 2 dny pak fanoušci čekali na jedinou větu: je v pořádku. Redakce MMAmag porovnala veřejný rozpis bodování, statistiku zápasu a francouzské přepisy Ganeova vzkazu, a z těch čísel je vidět, proč po výhře následovala kontrola.
Mlčení šampiona mělo prostý důvod
Ciryl Gane je francouzský šampion UFC, největší světové organizace smíšených bojových umění, v těžké váze do 120,2 kg. Do hlavního zápasu turnaje UFC 334 šel s bilancí 14-2 a jedním zápasem, který skončil bez výsledku. Turnaj se konal 14. listopadu 2026 v New Yorku, v českém čase v noci na 15. listopadu.
Vzkaz fanouškům zveřejnil až s odstupem ve své instagramové story. Jeho přepis vydal 16. listopadu 2026 francouzský Boxemag, den nato ho s odkazem na Ganeův účet citoval i web La Sueur. V překladu redakce z francouzštiny Gane říká: „Nejdřív: všechno je v pořádku. Ano, slyšeli jste nemocnice a tak dále, ale je to normální. Protože jsme měli válku, museli jsme do nemocnice na kontroly, abychom měli jistotu, že je všechno v pořádku“.
Server MMA Mania uvedl, že mu zástupci promotéra potvrdili převoz obou aktérů hlavního zápasu do místní nemocnice na preventivní vyšetření. Veřejný rozpis bodování přitom ukazuje, jak blízko měl Francouz k tomu, aby o pás na bodech přišel.
Pětadvacet minut, co se do sestřihu nevejde
Zápas došel do konce 5. kola v čase 5:00 a rozhodlo se o něm jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Z rozpisu bodování a statistiky, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že všichni tři sudí měli součet 48:47 pro Ganea a všichni tři mu dali 4. a 5. kolo. Bez mistrovských kol by na lístcích nevyhrál.
- Výsledek: Gane proti Hokitovi, 5. kolo, 5:00, jednomyslné rozhodnutí
- Lístky: 48:47, 48:47, 48:47 pro Ganea
- Signifikantní údery: 237:146 pro Ganea
- Takedowny Hokita: 3 proměněné z 30 pokusů
- Bilance po zápase: Gane 15-2, Hokit 10-1
Josh Hokit, americký bojovník těžké váhy, šel do zápasu s bilancí 10-0 a odešel z něj s první profesionální porážkou. 30 pokusů srazit šampiona k zemi proměnil třikrát. Gane tedy ubránil 27 pokusů, tedy 90 % z nich. Právě tahle čísla ukazují propast mezi tím, co Gane sliboval v týdnu zápasu, a tím, co napsal po něm.
Co zbylo z plánu, se kterým do klece šel
ANALÝZA V oficiálním textu UFC z 12. listopadu 2026 redakce MMAmag nahlédla pasáž, kde Gane 2 dny před zápasem mluví o klidu a kontrole: „Vím, že jsem připravený, technicky, takticky i fyzicky, takže jen musím být přítomný, stoprocentně přítomný v kleci“. O soupeřově zápasnickém základu věděl a bral ho vážně. Po zápase mluví jinak. V přepisu vzkazu z instagramové story zaznívá: „Teď je čas na odpočinek a potom se brzy vrátíme k tréninku. Připravíme se na další krok. Není konec“.
Mezi těmi dvěma větami leží 25 minut, ve kterých se 30krát řešilo, jestli zůstane na nohou. Slovo nemocnice u tohohle sportu spouští nejhorší scénáře, doložené je ale zatím jen kontrolní vyšetření a bojovníkovo vlastní ujištění. A šampion, který před zápasem mluvil o taktice, teď mluví nejdřív o odpočinku.
Pás zůstal, klid v divizi ne
V agregátoru oficiálního mediálního rankingu, do kterého redakce MMAmag nahlédla 17. listopadu 2026, je Gane veden jako šampion a Hokit navzdory porážce jako čtyřka těžké váhy; před ním figurují Tom Aspinall, Alexander Volkov a Sergej Pavlovič.
Termín návratu ani jméno dalšího vyzyvatele UFC ve veřejně dostupných materiálech neoznámila. Příští číslovanou akcí je UFC 335 12. prosince 2026 v Las Vegas a Gane na její kartě není. Zůstává tedy tvrzení bojovníka o odpočinku a „dalším kroku“, nic víc. Na kontrolu odjížděl jako šampion a jako šampion se z ní vrátil, jen s prázdným kalendářem a vysvětlením, které muselo jít přes sociální síť.
Zdroje
- UFCalendar, zápas Gane vs. Hokit na UFC 334 (výsledek, bodování rozhodčích, statistika, místo a datum)
- PM Countdown, výsledky UFC 334 (druhé ověření statistiky a průběhu)
- MMA Mania, 15. listopadu 2026 (převoz obou bojovníků do nemocnice podle zástupců promotéra)
- AgentMMA, 15. listopadu 2026 (absence obou na pozápasové tiskové konferenci)
- Boxemag, 16. listopadu 2026 (francouzský přepis Ganeova vzkazu)
- La Sueur, 17. listopadu 2026 (citace vzkazu s uvedením Instagramu Ciryla Ganea)
- UFC, text z 12. listopadu 2026 (předzápasové výroky Ganea)
- ufcrankings.org, aktualizace 16. listopadu 2026 (ranking těžké váhy)
- UFC, stránka akce UFC 335 (termín a místo příští číslované akce)
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka