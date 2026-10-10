Galerie vystavuje mimořádně cenný dar z pozůstalosti věhlasného umělce Zbyňka Sekala

Mimořádná kolekce 102 děl pokrývá prakticky celé období Sekalovy tvorby a zásadním způsobem obohacuje sbírky Západočeské galerie v Plzni. Expozice v Masných krámech propojuje Sekalovo dílo s jeho deníkovými záznamy. Výstavu s názvem Zbyněk Sekal: Milované bytosti, připravila přední znalkyně Sekalova díla Marie Klimešová. Vystavený soubor pokrývá prakticky celé období Sekalovy tvorby, od prací z první poloviny padesátých let přes klíčová díla let šedesátých až po tvorbu vznikající od sedmdesátých let do umělcovy smrti v roce 1998 v emigraci.
„Každý časový úsek obsahuje klíčová díla, pro jejichž porozumění jsou důležité i autorovy deníkové poznámky, které jsou součástí výstavy. Pro Sekala byl jeho materiál souborem živých a milovaných bytostí, se kterými hovořil a které ho pobízely, aby se jich ujal,“ vysvětluje kurátorka výstavy Marie Klimešová.
Význam výstavy podtrhuje i samotný rozsah daru. Soubor zahrnuje téměř třetinu všech soch a objektů, o které Marie Christine Sekal ve svém vídeňském domě po umělcově smrti pečovala, a představuje jeden z nejcennějších přírůstků v historii galerie.
„Marie Christine Sekal svěřila naší instituci mimořádný konvolut, o který po smrti svého manžela dlouhá léta pečovala s osobním zaujetím a nevšedním profesionálním přístupem. V historii Západočeské galerie v Plzni se tak jedná o nejpočetnější a z hlediska umělecké hodnoty nejvýznamnější soubor uměleckých artefaktů, který zásadním způsobem obohatil naše sbírky,“ podotýká ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.
Marie Christine Sekal rozdělila ve svém odkazu uměleckou pozůstalost Zbyňka Sekala i do dalších českých, rakouských a jedné slovenské instituce. Početně nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější kolekce putovaly do Západočeské galerie v Plzni, Muzea umění Olomouc, Musea Kampa a Národní galerie v Praze.
Západočeská galerie v Plzni se neocitla mezi těmito institucemi náhodně. V roce 2014 představila dílo Zbyňka Sekala v ojedinělém tvůrčím kontextu výstavou Sekal a Japonsko, která odkrývala vnitřní paralelu umělcovy tvorby a japonské kulturní tradice s její estetickou a materiálovou citlivostí. Od této výstavy byla Marie Christine Sekal se Západočeskou galerií v kontaktu. V roce 2018 od ní galerie zakoupila tři práce, které přibyly k do té doby jediné plastice ve sbírkách, zakoupené v roce 2003.