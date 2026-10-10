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Galerie vystavuje mimořádně cenný dar z pozůstalosti věhlasného umělce Zbyňka Sekala

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Západočeská galerie v Plzni poprvé veřejnosti představí Výjimečný dar poprvé představuje veřejnosti Západočeská galerie v Plzni. Jedná se cennou sbírku, kterou získala od Marie Christine Sekal (1943–2023), vdovy po předním českém sochaři, malíři a překladateli Zbyňku Sekalovi (1923–1998).
Galerie vystavuje mimořádně cenný dar z pozůstalosti věhlasného umělce Zbyňka Sekala

Galerie vystavuje mimořádně cenný dar z pozůstalosti věhlasného umělce Zbyňka Sekala

Zdroj: Kateřina Štulc Modrá, Západočeská galerie v Plzni
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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