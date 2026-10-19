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Galaxy S27 Ultra podle úniků přijde o trojnásobný zoom a dostane ho levnější Pro. Kryty mají místo jen pro tři objektivy

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Nákresy krytů od výrobců příslušenství a zprávy z korejského dodavatelského řetězce skládají obraz nejdražšího Samsungu pro rok 2027. Mění se vzhled zad i to, jak firma rozděluje fotoaparáty mezi své telefony.
Galaxy S27 Ultra podle úniků přijde o trojnásobný zoom a dostane ho levnější Pro. Kryty mají místo jen pro tři objektivy

Galaxy S27 Ultra podle úniků přijde o trojnásobný zoom a dostane ho levnější Pro. Kryty mají místo jen pro tři objektivy

Zdroj: Foto: Dinkun Chen - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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