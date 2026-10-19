Galaxy S27 Ultra podle úniků přijde o trojnásobný zoom a dostane ho levnější Pro. Kryty mají místo jen pro tři objektivy

Nákresy krytů zveřejnil jako první server SammyGuru koncem září 2026. Během několika dní přibyla další sada pro celou řadu S27 a k ní i rendery. Na zádech Ultry už nejsou samostatné kruhové výstupky kolem jednotlivých objektivů. Nahrazuje je široký obdélníkový modul, který se táhne přes horní část telefonu a připomíná vyvýšenou plošinu. Otvory pro objektivy sedí na jeho levé straně. Vpravo je protáhlý výřez, ve kterém by mohl být LED blesk, laserový autofokus a mikrofon.
Plošinu na zádech dostanou jen dva ze čtyř telefonů řady S27
Nový modul se podle úniků týká jen dražší dvojice, tedy S27 Pro a S27 Ultra. Základní Galaxy S27 a S27+ zůstávají u tradičního svislého uspořádání fotoaparátů. Dražší a levnější polovinu řady tak půjde rozeznat na první pohled.
V drobnostech se zdroje rozcházejí. Render známého leakera OnLeaks, který rozebral server Android Authority, rozmisťuje některé menší prvky jinak než nákresy krytů. Na celkovém tvaru modulu a na třech hlavních fotoaparátech se všechny dostupné úniky shodují.
Úniky krytů mají u Samsungu dobrou bilanci. Loňské nákresy pro Galaxy S26 Ultra odpovídaly tehdejším renderům a v prosinci 2025 našla Android Authority rendery přímo v kódu One UI 8.5, čímž se předchozí úniky z velké části potvrdily. Samsung na svých designových stránkách sám uvádí, že výrobci příslušenství dostávají rozměry telefonu a polohy fotoaparátů už v rané fázi vývoje. Obrys modulu a počet otvorů jsou proto nejspolehlivější částí celého úniku. Přesné umístění blesku nebo mikrofonu se ještě může změnit.
Mezi přiblížením 1× a 5× zůstane Ultře jen výřez ze snímače
Současná Galaxy S26 Ultra má čtyři fotoaparáty. Kromě 200Mpx hlavního snímače nese 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. K nim přidává dva samostatné teleobjektivy, 10Mpx s trojnásobným zoomem a 50Mpx periskopický s pětinásobným. Dvojnásobné přiblížení v optické kvalitě zvládá výřezem z obrazu hlavního snímače.
Podle srpnové zprávy korejského serveru ETNews si S27 Ultra ponechá hlavní snímač, ultraširokoúhlý fotoaparát i periskop s pětinásobným zoomem ve stejném rozlišení. Teleobjektiv s trojnásobným zoomem ve výbavě chybí. Nic nového za něj nepřibývá ani v krytech, ani v dodavatelské zprávě. Pro přiblížení mezi 1× a 5× tak telefonu zbude výřez z 200Mpx snímače a softwarové zpracování.
O odchodu trojnásobného teleobjektivu psal leaker Ice Universe už 30. dubna 2026 a server 9to5Google ho tehdy rozebíral jako součást širší přestavby fotografické výbavy. Podzimní kryty tak potvrzují spekulaci starou zhruba pět měsíců.
Proč se portrétistovi může víc hodit menší S27 Pro
ETNews přiřazuje modelu S27 Pro 12Mpx teleobjektiv s trojnásobným zoomem, tedy přesně ten typ objektivu, který z Ultry mizí. Ultra si nechává 50Mpx periskop s pětinásobným zoomem. Samsung tak poprvé dělí zoom mezi dva modely vlastní řady.
Dosud měla Ultra v řadě nejbohatší výbavu: oba teleobjektivy, největší baterii a S Pen. Kdo fotí hlavně portréty a často sahá po středním přiblížení, může nově lépe pochodit s menším a levnějším Pro. Ultra zůstane telefonem pro ty, kdo chtějí delší zoom, stylus a větší displej. Ten má mít úhlopříčku 6,9 palce (17,5 cm), Pro údajně 6,6 palce (16,8 cm).
Čínská certifikace 3C, o které v září 2026 informovala GSMArena, uvádí u Pro baterii 5 087 mAh a u Ultry 5 534 mAh, tedy o 447 mAh víc. Nabíjení má mít oba modely stejné, 60 W. Dokud Samsung telefony oficiálně nepředstaví, jde o neověřené údaje.
Ultra minulé generace startovala v Česku na 35 699 korunách
Oficiální cena ani termín pro Česko zatím nejsou. Vodítkem je řada S26, kterou Samsung představil 25. února 2026 a do českého prodeje uvedl 11. března téhož roku. Při podobném harmonogramu by S27 Ultra dorazila na přelomu února a března 2027.
Galaxy S26 Ultra stála 35 699 Kč ve verzi s 256GB úložištěm, 40 599 Kč s 512GB a 47 999 Kč v 1TB variantě. ETNews spojuje změny ve fotoaparátech s rostoucími cenami pamětí a dalších komponentů, které mohou Samsung tlačit k úsporám i u nejdražšího modelu. Ze stejného důvodu se počítá s tím, že cena nové Ultry zůstane alespoň na úrovni současné generace, případně ještě vzroste. Pokud se oba odhady potvrdí, zákazník zaplatí za Ultru nejméně tolik co dnes a dostane o jeden teleobjektiv méně. Úspora navíc padá na objektiv, kterým se Ultra odlišovala od řady konkurentů.
Kdo často fotí s trojnásobným přiblížením, má samostatný teleobjektiv pro tento zoom jistý jen u S26 Ultra. Parametry nástupce zatím vycházejí výhradně z úniků. Podle korejského ZDNet Korea už výroba některých komponentů pro řadu Galaxy S27 běží.