Galaxy Quest: potupnou scénu na WC zažil Shatner ze Star Treku v reálu a mimozemšťany kvůli Spielbergovi předělali

Galaxy Quest, FOTO: Dreamworks Pictures / distr. Film+ Galaxy Quest, FOTO: Dreamworks Pictures / distr. Film+ Galaxy Quest, FOTO: Dreamworks Pictures / distr. Film+ Galaxy Quest, FOTO: Dreamworks Pictures / distr. Film+ Galaxy Quest, FOTO: Dreamworks Pictures / distr. Film+ Galaxy Quest, FOTO: Dreamworks Pictures / distr. Film+
V komedii Galaxy Quest z roku 1999 se herci ze zrušeného seriálu dostanou na skutečnou vesmírnou loď. Režisér musel krátce před natáčením na žádost Stevena Spielberga narychlo měnit podobu mimozemšťanů, protože původní modely připadaly slavnému filmaři příliš béčkové. Štáb tak musel vymyslet kličku s generátory lidského vzhledu. Kapitán si vyslechl kritiku na toaletách
Hvězdy zrušeného sci-fi seriálu se už léta živí pouze objížděním fanouškovských setkání a otevíráním obchodů s elektronikou. Jejich rutinu naruší skupina skutečných mimozemšťanů rasy Thermianů, kteří televizní epizody považují za historické dokumenty. Vetřelci herce unesou na věrnou kopii jejich fiktivní vesmírné lodi. Požadují po nich, aby zachránili civilizaci před zlým vesmírným vojevůdcem Sarrisem. Skupina se tak musí postavit skutečnému intergalaktickému konfliktu.
Představitel kapitána Jason Nesmith (Tim Allen) v úvodu zaslechne na toaletách rozhovor fanoušků o tom, jak moc ho zbytek hereckého obsazení nesnáší. Tvůrci tuto situaci nevymysleli. Naprosto stejný okamžik zažil herec William Shatner ze
na fanouškovském setkání v roce 1986. Star Treku Spory o obsazení zrušily původního režiséra
Snímek měl původně režírovat Harold Ramis. Studio DreamWorks ale trvalo na tom, že hlavní roli ztvární Tim Allen. Ramis odmítl s Allenem točit a z projektu odešel, takže ho nahradil Dean Parisot. Ramis nechtěl do vedlejší role obsadit ani Sigourney Weaver, protože si nepřál ve filmu nikoho známého ze sci-fi žánru.
Tim Allen navíc nebyl na place u všech oblíbený. Alan Rickman si do svého deníku zapsal, že Allen má neustálou potřebu ostatní provokovat, rýpat do nich a ponižovat je.
Mimozemské loutky připadaly Spielbergovi příliš bizarní
Tým maskéra Stana Winstona původně vytvořil Thermiany jako velká barevná silikonová monstra. Pro každou loutku vyrobili pětačtyřicet chapadel. Dva týdny před přesunem na plac se ale ozval Steven Spielberg a prohlásil, že mimozemšťané vypadají natolik bizarně, že by měli být spíše humanoidní. Tvůrci tak do příběhu urychleně zakomponovali generátory vzhledu, díky kterým na sebe vetřelci berou lidskou podobu.
Další technickou výzvu představoval hlavní padouch Sarris. Štáb u něj použil mechanismus původně vyvíjený pro nerealizovaný projekt Planeta opic. Zařízení převádělo mimiku herce přímo na těžkou silikonovou masku. Představitel Sarrise Robin Sachs pak pro úlevu od padesátilibrové zátěže u záběrů od pasu nahoru nosil jen horní polovinu kostýmu.
Herecké masky zasahovaly do osobního života
Alan Rickman si jako představitel mimozemšťana masku nesundával ani při natáčení scén, kdy jeho postava telefonuje z vlastního domu. Aplikace odlitků byla totiž natolik časově náročná, že bylo jednodušší v masce zůstat přes noc na další natáčecí den. Ve filmu tvůrci masku vysvětlili tím, že se herec zrovna vrátil ze setkání s fanoušky.
si svou blond paruku a silikonové vycpávky po natáčení ponechala na památku. Později tvrdila, že s nasazenou parukou vždy cítila prudký pokles vlastní inteligence. Tony Shalhoub zase svou postavu inženýra pojal tak, jako by byla neustále pod vlivem omamných látek. To vysvětlovalo jeho naprostý klid v krizových situacích i soustavné pojídání svačin. Sigourney Weaver Původní drsnější sestřih musel ustoupit rodinnému publiku
Komedie se původně natáčela v temnějším a násilnějším duchu s přísnějším přístupnostním ratingem R. Studio film po testovacích projekcích přestříhalo pro rodinné publikum. Sigourney Weaver pak musela předabovat svou ostrou nadávku před překážkovou dráhou mírnější verzí. Režisér herečku přesvědčil, aby novou větu namluvila schválně špatně, takže diváci jasně poznají nesoulad zvuku s pohybem jejích rtů.
Další zajímavou okolnost přinesla postava Guye Fleegmana, kterého ztvárnil Sam Rockwell. Ten celou dobu neustále panikaří, že jako okrajová postava bez jména určitě zemře. Během tvrdé přestřelky na můstku ho ale jako jediného z hlavních hrdinů Sarris nezasáhne a on ze scény vyvázne zcela nezraněn.
Zbraně padouchů pocházely z úplně jiného filmu
Filmaři si občas vypomáhají rekvizitami z jiných projektů. Zbraně, které nosí Sarrisovi muži, se nápadně podobají výbavě Zorgových žoldáků z dva roky starého snímku Pátý element.
Zvukaři zase pro automatické otevírání dveří na vesmírné lodi nepoužili obvyklé pípání známé ze Star Treku. Místo toho sáhli po zvukovém efektu ze slavné počítačové hry Doom z roku 1993. Sám vnější vzhled lodi Protector pak přímo vychází z tvaru komunikačních odznaků Hvězdné flotily.
Snímek Galaxy Quest vysílá Film+ 6. října ve 14:20, reprízu nabídne 10. října od 6:15 ráno.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).