Galaxie se pohybovaly příliš rychle. Astronom narazil na něco, co nebylo vidět

Galaxie, které se nechtěly vejít do výpočtu
Kupa galaxií ve Vlasech Bereniky, známá jako Coma, je obrovské seskupení galaxií svázaných gravitací. Každá z těchto galaxií obsahuje nesmírné množství hvězd, a přesto jde při pohledu do vesmíru jen o jednotlivé členy ještě většího systému. Ve třicátých letech dvacátého století se astronom Fritz Zwicky pokusil změřit, jak rychle se několik galaxií této kupy pohybuje.
Jeho práce byla založena na jednoduché, ale účinné myšlence. Pokud jsou galaxie gravitačně vázané, jejich rychlosti souvisejí s celkovou hmotností systému. Příliš rychlé pohyby by znamenaly, že kupa potřebuje silnější gravitaci, než jakou by dokázala zajistit jen hmota odhadnutá z viditelných galaxií. Zwicky si všiml právě takového nesouladu.
Viditelné světlo nestačilo
Zwicky využil rychlosti odvozené ze spektrálních posuvů a uvažoval o gravitační rovnováze kupy. V publikaci z roku 1933 označil chybějící složku německým výrazem dunkle Materie, tedy temná hmota. Jeho závěr byl provokativní: pokud systém drží pohromadě, musí mít výrazně více hmoty, než ukazuje pozorované světlo.
Je ale důležité nečíst jeho původní čísla jako dnešní přesná měření. Tehdejší údaje o vzdálenostech galaxií, počtech pozorovaných členů i některé předpoklady výpočtu byly značně nejisté. Zwicky vycházel z rychlostí jen malé skupiny galaxií. Přesto identifikoval otázku, která se ukázala překvapivě trvalou: proč se velké astronomické systémy chovají, jako by obsahovaly mnohem více gravitačně působící hmoty?
Jak lze zvážit něco neviditelného
V astronomii není hmotnost totéž co jas. Hvězda může vyzařovat světlo, ale gravitace působí také u objektů, které téměř nezáří. Astronomové tak mohou odhadovat hmotu na základě toho, jak ovlivňuje pohyb okolních těles. Podobně lze sledovat i gravitační čočkování, při němž gravitace ohýbá světlo vzdálenějších objektů. To je další způsob, jak zkoumat rozložení hmoty bez přímého pohledu na její složení.
Po Zwickym přibývaly nezávislé důkazy. Významnou roli sehrála pozorování rotace galaxií, zejména práce Very Rubinové a dalších astronomů. Vnější části mnoha galaxií se pohybují rychleji, než by odpovídalo samotné viditelné hmotě. Dnes se představa temné hmoty opírá také o studium reliktního záření a kosmologické struktury vesmíru.
Proč temná neznamená černá
Název může svádět k představě nějakého tmavého prachu nebo neosvětleného plynu. V běžném kosmologickém modelu však temná hmota označuje složku, která se výrazně projevuje gravitací, ale její podstata není vysvětlena běžnou svítící hmotou. Není to automaticky totéž jako černé díry nebo velké množství nezpozorovaných hvězd. Různí kandidáti na částice temné hmoty jsou předmětem experimentálního hledání, zatím však nebyla identifikována jediná všeobecně potvrzená částice, která by záhadu vyřešila.
Existují i alternativní teoretické přístupy, které upravují popis gravitace. Ty je třeba odlišovat od dominantního kosmologického modelu a porovnávat podle toho, jak dobře současně vysvětlují různá měření. Jediná sada rychlostí galaxií tedy sama o sobě neprokazuje konkrétní druh neznámé látky.
Překvapení, které trvá téměř století
Zwickyho práce ukazuje, jak zásadní objev může vzniknout z nesouladu mezi dvěma zdánlivě běžnými čísly. Astronom se nepodíval do dalekohledu a nespatřil temnou hmotu. Zjistil, že světlo nestačí vysvětlit pohyb. Vznikla otázka, kterou od té doby zpřesnily generace astronomů a fyziků, ale definitivně neuzavřely. Na velkých škálách dokážeme účinky temné hmoty úspěšně modelovat; co přesně ji tvoří, zůstává jednou z velkých otevřených otázek moderní vědy.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Fritz Zwicky – Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln (1933), odborný text s anglickým překladem [2], University of St Andrews – Fritz Zwicky biography and Coma cluster evidence [3]; img ai generated