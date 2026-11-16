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Galaxie se pohybovaly příliš rychle. Astronom narazil na něco, co nebylo vidět

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Když Fritz Zwicky zkoumal pohyb galaxií, objevil problém, který nešlo vyřešit prostým přepočítáním hvězd. Podle dostupných údajů měla kupa galaxií obsahovat mnohem více hmoty, než astronomové viděli. V roce 1933 se tak objevila jedna z prvních zásadních stop k záhadě temné hmoty. Její podstatu dodnes neznáme.
Galaxie se pohybovaly příliš rychle. Astronom narazil na něco, co nebylo vidět

Galaxie se pohybovaly příliš rychle. Astronom narazil na něco, co nebylo vidět

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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