Plzeňský kraj uspořádal již čtvrtý ročník slavnostního Galavečeru, při němž hejtman Kamal Farhan ocenil osobnosti za statečnost, celoživotní přínos i mimořádné působení ve veřejném životě. Vyvrcholením večera bylo uvedení baletního mistra Jiřího Žaluda do Dvorany slávy Plzeňského kraje jako její 47. osobnosti.
Cenu za záchranu života letos převzali dva lidé, kteří 28. března 2025 během basketbalového utkání v hale Lokomotivy Plzeň zachránili diváka, jenž náhle zkolaboval a přestal dýchat. Klára Škorpilová a Václav Honomichl zahájili kardiopulmonální resuscitaci a bez přerušení v ní pokračovali celých dvacet minut, dokud na místo nedorazila záchranná služba. Kraj tuto cenu uděluje na základě nominací od veřejnosti a letos ji předával počtvrté.
Ceny za celoživotní přínos Plzeňskému kraji získalo sedm osobností. Chirurg Jiří Moláček, přednosta Chirurgické kliniky a Transplantačního centra FN Plzeň, byl letos zvolen předsedou České chirurgické společnosti a v Plzni zavedl robotické operace nádorů slinivky břišní. Onkolog Samuel Vokurka stál v roce 2024 u vzniku Centra paliativní a podpůrné medicíny na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde působí od roku 1990.
Jiří Trávníček vede plzeňskou zoo od roku 1996 a proměnil ji v jednu z nejvýznamnějších v zemi. Jiří Hlobil za více než dvě desetiletí v Západočeské galerii připravil přes 2 500 kulturních pořadů. František Koch vybudoval v Rokycanech největší soukromou sbírku vojenské techniky v Česku a jeho historické tanky a obrněná vozidla se objevila ve více než stovce filmů, mimo jiné v oscarovém snímku Na západní frontě klid. Výtvarníci Vladivoj Kotyza a Miloslav Čech jsou spjati s Plzní desítky let, společně vytvořili nástěnnou malbu Theatrum mundi v Křižíkových sadech i panoramatické dílo Dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v Plzeňské městské zbrojnici.
Dvorana slávy Plzeňského kraje vznikla v roce 2009 a jejím letošním přírůstkem se stal Jiří Žalud, jehož kariéra je s plzeňským baletním světem spjata téměř sedmdesát let. V souboru Divadla J. K. Tyla působí od roku 1954, od roku 1961 jako sólista a v letech 1992 až 1995 vedl plzeňský balet jako jeho šéf. Za celoživotní mistrovství v oboru balet a pantomima obdržel v roce 2004 Cenu Thálie.
Hejtman Farhan při předávání cen připomněl slova Alberta Schweitzera: „Příklad je jedinou věcí, kterou můžeme druhé ovlivnit." Každý z oceněných za celoživotní přínos obdržel stříbrnou plaketu s citátem Alberta Einsteina, jejímž autorem je doc. M. A. Petr Vogel. Slavnostním večerem provázeli moderátoři Lucie Křížková a Michal Jančařík, hudební program obstarala zpěvačka Radka Fišarová s písněmi Edith Piaf.
Zdroj: Plzeňský kraj