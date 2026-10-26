G MMA 1: Muradov proti šesti Kotlárům, Kajínek i Ovčáček. Kdy a kde sledovat

- Turnaj G MMA 1: Samhain se koná v sobotu 31. října 2026 od 18:00 v Nové Spirále v Praze.
- Hlavním zápasem je Makhmud Muradov proti šesti Kotlárům, kteří mají nastupovat postupně.
- Karta kombinuje MMA, box, K-1 a speciální formáty, včetně polštářové bitvy a zápasu v rytířském brnění.
- Živý přenos běží jako placený PPV na platformě geckotv.cz.
- Kotlárové podle informací z minulého týdne zvažují odstoupení kvůli pravidlům.
G MMA 1 Samhain: termín, místo a začátek turnaje
Premiérový galavečer organizace G MMA nese podtitul Samhain, podle keltského svátku konce léta, který připadá právě na 31. října.
- Datum: sobota 31. října 2026
- Začátek: 18:00
- Místo: Nová Spirála, Praha
- Organizace: G MMA (G Entertainment Czech s.r.o.)
- Přenos: PPV na geckotv.cz
Za projektem stojí promotér Jakub Jíra, který dříve působil v organizaci Clash. G MMA chce stavět na kombinaci sportu a show. U projektu je i bývalý premiér Jiří Paroubek, s nímž organizace chystá vlastní pořady, například kulinářskou show.
Hlavní zápas G MMA 1: Muradov vs. 6 Kotlárů
Největším sportovním jménem karty je Makhmud Muradov. Šestatřicetiletý Uzbek žijící v Česku má za sebou šest zápasů v UFC a v Oktagonu drží titul polotěžké váhy. V srpnu ukončil Willa Fleuryho.
V G MMA ho čeká formát, který profesionální MMA nezná. Proti němu má postupně nastoupit šest členů rodiny Kotlárů v čele s Janem „Diegem“ Kotlárem. Mají se střídat po jednom. Variantu několika soupeřů najednou Muradov odmítá. Později se k rodině přidal i Patrik Kotlár, který podepsal smlouvu jako sedmý z rodu. Oficiální web ale stále uvádí šest soupeřů.
Muradov netají, že rozhodly peníze. Tvrdí, že bere nejvíc v historii české scény. Přesnou částku nikdo nepotvrdil, v zákulisí se mluví o několika milionech korun.
Zápas ale visí na vlásku. Minulý týden SportWin informoval, že Kotlárové zvažují odstoupení. Chtějí být v kleci alespoň ve dvou, ideálně ve třech. G MMA přesná pravidla dosud veřejně nezveřejnila. Obě strany se dnes v 18:00 potkaly na veřejném face-offu G FACE.
Kompletní karta G MMA 1 Samhain
Takto vypadá aktuální karta podle oficiálního webu organizace:
- Hlavní zápas (MMA 1 vs. 6): Makhmud Muradov vs. 6 Kotlárů
- Speciál: Jiří Kajínek vs. Bachař
- Speciál: Miroslav Sládek vs. Jiří Ovčáček
- MMA: Spicy Pája vs. Tady Janko
- Box: Sam White vs. Pavlíček
- K-1 (1 vs. 2): Štádler vs. Miker a Smolík
- 2 vs. 2: Chuligáni vs. Policajti
- Rytířské brnění: Majkl vs. Dufka
- Polštářová bitva: Flexy Babka vs. Jana Hrušková
- Máma vs. syn: Matouš Kaluba vs. jeho matka
- MMA: Kroka vs. Hnípalovič
- K-1: Tajemný bojovník vs. soupeř bude upřesněn
- Box: Horváth vs. Kulalo
Kde sledovat G MMA 1 živě: přenos a PPV
Turnaj nevysílá žádná televize. Jedinou cestou k živému přenosu je placený PPV.
- Živý přenos: PPV na platformě geckotv.cz (G TV)
- Začátek přenosu: sobota 31. října od 18:00
- Předzápasový obsah: YouTube kanál G MMA
Cenu PPV organizace na webu výrazně neuvádí. Před nákupem doporučujeme ověřit ji přímo na geckotv.cz.
Vstupenky na G MMA 1 do Nové Spirály
Vstupenky se prodávají přes oficiální web gmma.cz. Podle dřívějších informací stály 1 999 až 2 999 korun, organizace teď láká na poslední volná místa.
Proč je G MMA 1 tak sledované
Nová organizace rozdělila českou scénu. Spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný ostře kritizoval Muradovovu účast a mluvil o zneuctění kariéry. Karlos Vémola podobnou nabídku podle všeho odmítl a na tiskové konferenci vlepil Diegu Kotlárovi facku. Ještě před 31. říjnem tak zbývá rozluštit jedinou otázku: nastoupí Kotlárové vůbec do klece, a pokud ano, kolik jich bude najednou?