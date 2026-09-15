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Fyzikové dostali otázku, jak vlastně funguje vesmír. U jeho největších záhad se neshodnou ani oni

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Temná hmota, kvantová gravitace nebo samotný počátek vesmíru znějí v učebnicích často mnohem jistěji než ve skutečné vědě. Průzkum více než 1 600 fyziků ukázal, že u některých největších otázek současnosti nemá většinu prakticky žádná odpověď.
Fyzikové dostali otázku, jak vlastně funguje vesmír. U jeho největších záhad se neshodnou ani oni

Fyzikové dostali otázku, jak vlastně funguje vesmír. U jeho největších záhad se neshodnou ani oni

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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