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Furt se snažím, aby se všichni měli dobře. Slováková se rozplakala v autě po vážení přítele a natočila zpověď plnou vulgarismů

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Dennívýzva
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Nela Slováková zveřejnila emotivní video z auta, v němž plačící popsala pocit vyčerpání a nevděku po celonoční péči o partnera Radka Roušala před turnajem OKTAGON 93.
Furt se snažím, aby se všichni měli dobře. Slováková se rozplakala v autě po vážení přítele a natočila zpověď plnou vulgarismů

Furt se snažím, aby se všichni měli dobře. Slováková se rozplakala v autě po vážení přítele a natočila zpověď plnou vulgarismů

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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