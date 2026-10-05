Frýdlantská nemocnice zahajuje hlavní etapu modernizace. Přinese nové ambulance i obnovu areálu

Poklepáním na základní kámen dnes symbolicky začala hlavní etapa modernizace nemocnice ve Frýdlantu. Přinese nové prostory pro ambulance, rehabilitaci, laboratoře a odběry, lepší zázemí pro zdravotníky i rozsáhlou obnovu technické infrastruktury. Veřejnou zakázku získala společnost SYNER. "Ve Frýdlantu chceme dlouhodobě poskytovat kvalitní ambulantní a následnou péči. Současné budovy a technické zázemí nám to ale v řadě ohledů komplikují. Investicí z vlastních prostředků vytváříme lepší podmínky pro pacienty i zaměstnance a zároveň upravujeme areál tak, aby jeho provoz dával smysl i v příštích desetiletích. Samotné nové prostory samozřejmě péči nezajistí, pro práci zdravotníků jsou ale nezbytné," říká generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš. Výraznou proměnou projde dlouhodobě nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Jeho přestavbou a rozšířením vznikne pavilon s ambulantními provozy, rehabilitací, laboratořemi, odběrovými pracovišti a zázemím pro personál. Se sousední nemocniční budovou jej propojí spojovací chodba. Součástí zakázky jsou rekonstrukce dalšího objektu, obnova vodovodu, kanalizace, energetických rozvodů a rozvodů medicinálních plynů. Stavební práce zahrnou i komunikace, zpevněné plochy a zeleň. "Pro 24 tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku jsou nemocnice a stanoviště zdravotnické záchranné služby nezbytným předpokladem dostupnosti zdravotní péče a tím i kvalitního života v tomto regionu. Když Krajská nemocnice Liberec frýdlantskou nemocnici přebírala, bylo nejdůležitější její péči zachovat a dát jí dlouhodobou perspektivu. Dnes se může dál rozvíjet. Liberecký kraj je majoritním akcionářem KNL a zároveň ve Frýdlantu investuje 108 milionů korun do nové základny zdravotnické záchranné služby. Modernizace nemocnice spolu s novým zázemím pro záchranáře výrazně posílí zdravotnické zázemí celého Frýdlantska," uvedl hejtman Martin Půta. Na současnou proměnu navazují investice, které KNL ve Frýdlantu uskutečnila v předchozích letech. V roce 2025 prošel za osm milionů korun rekonstrukcí ambulantní trakt o ploše přes 300 metrů čtverečních. Nové zázemí získaly mimo jiné ortopedie, nefrologie, anesteziologická ambulance a ORL. Nemocnice investovala rovněž více než 3,1 milionu korun do rekonstrukce a vybavení gastroenterologického pracoviště. „Frýdlantsko má kvůli své poloze specifické podmínky. Nemocnice proto musí nabídnout především služby, za kterými by jinak lidé museli dojíždět do Liberce. Nové prostory zlepší podmínky pro ambulance, rehabilitaci, laboratoře i odběry a navážou na péči, kterou se zde v posledních letech podařilo stabilizovat a rozšířit,“ doplnil Vladimír Richter, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví. Hlavní stavební etapa navazuje také na dokončené přípravné práce. Při nich prošel obnovou energoblok včetně záložního dieselagregátu a vysokonapěťová trafostanice, uskutečnily se potřebné přeložky rozvodů a přemístěna byla márnice. Tato technická příprava umožnila zahájit další část proměny areálu. „Nemocnice k Frýdlantu patří a pro město je důležité vědět, že se s ní dlouhodobě počítá. Modernizace vrátí život do dosud nevyužívané části areálu a nabídne pacientům i personálu prostředí odpovídající současným nárokům na zdravotní péči. Pro obyvatele celého Frýdlantského výběžku je podstatné, aby se na zdejší nemocnici mohli spolehnout a co nejvíce potřebné péče dostali blízko svého domova,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. "Náročnou součástí této stavby bude koordinace rekonstrukcí, přístavby a obnovy sítí s každodenním chodem nemocnice. Jednotlivé práce musíme naplánovat tak, aby na sebe navazovaly a co nejméně zatěžovaly pacienty i personál. Využijeme při tom zkušenosti z dalších nemocničních staveb, kde je úzká spolupráce s provozovatelem stejně důležitá jako samotné technické řešení," doplňuje Václav Brodský, technický ředitel společnosti SYNER. Nemocnice Frýdlant je součástí Krajské nemocnice Liberec. Po spojení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa v roce 2026 zastřešuje KNL nemocniční péči v Liberci, České Lípě, Turnově a Frýdlantu. Jejím majoritním akcionářem je Liberecký kraj s podílem 75,69 procenta, další podíly drží města Liberec, Turnov a Frýdlant.
Zdroj: Tisková zpráva