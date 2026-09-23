Frustrovaná Sabalenka po prohře na US Open sprostě napadla kameramana. Teď se ukazuje v plavkách po boku svého snoubence

Finále US Open 2026 mělo být korunovací. Aryna Sabalenková šla do zápasu jako dvojnásobná obhájkyně titulu, světová jednička a favoritka na historický hattrick. Místo toho ji Jelena Rybakinová zastavila ve třech setech 6:4, 5:7, 6:2 a sebrala jí nejen trofej, ale i post na čele žebříčku WTA. Co následovalo u lavičky, obletělo sociální sítě během hodin. A co přišlo deset dní poté na jejím Instagramu, vyvolalo úplně jinou vlnu komentářů.
Raketa v koši, nadávka do objektivu
Záběry se začaly šířit přes účty Tiempo De Tenis a MrGrandSlam na síti X ještě v noci po finále. Sabalenková sedí na lavičce, metodicky láme raketu a hází ji do koše. Pak zvedne hlavu, podívá se přímo do kamery a řekne „f*** off“. Žádná dvojsmyslnost, žádný šepot. Přímý, slyšitelný výpad.
Oficiální televizní přenos tento moment nezachytil v plném rozsahu, ale sekundární záběry stačily. Do rána mělo video miliony zhlédnutí a komentáře se dělily na dva tábory: ti, kdo Sabalenkovou chápali, a ti, kdo žádali disciplinární postih.
„Potřebovala jsem to ze sebe dostat“
Na tiskové konferenci po zápase Sabalenková incident neobcházela. „Je opravdu těžké ovládat emoce, když prohrajete finále grandslamu a jdete za hattrickem,“ řekla novinářům. Vysvětlovala, že agresi potřebovala vypustit ještě před ceremoniálem, aby na kurt vyšla alespoň trochu složená.
Nebyla to omluva kameramanovi. Bylo to vysvětlení pro sebe. Sabalenková v podstatě popsala svůj ventil: rozbít raketu, zakřičet, jít dál. Stejný vzorec ukázala už po finále Australian Open 2025, kde po porážce od Madison Keysové mluvila o potřebě „vyhodit ty negativní emoce“ ven. Tehdy to bylo bez kamery v záběru. Tentokrát objektiv stál příliš blízko.
Pokuta nakonec činila v přepočtu zhruba 180 tisíc korun. Sports Illustrated ji ale přiřadil ke kodexovému porušení za zničení rakety, takzvanému „racket abuse“, nikoli samostatně k nadávce směrem ke kameramanovi. Veřejně doložený disciplinární krok čistě za slovní výpad ve zdrojích chybí.
Kamery, soukromí a tenisová debata, která nekončí
Výbuch Sabalenkové nezůstal izolovaným incidentem. Spadl do širší diskuse, kterou tenisový svět vede minimálně od Australian Open 2026, kde Coco Gauffová i Iga Świąteková veřejně zpochybňovaly, jak blízko se kamery dostávají k hráčkám v emocionálně nejzranitelnějších momentech. Gauffová tehdy podle AP přímo zmínila „moment Sabalenkové“ po US Open jako příklad toho, proč hráči potřebují víc prostoru mimo dosah objektivů.
Kodex grandslamů přitom umožňuje eskalaci od varování přes ztrátu bodu a gamu až po vyloučení ze zápasu, mechanismus, který US Open detailně vysvětloval už při diskvalifikaci Novaka Djokoviče v roce 2020. Případ Sabalenkové se ale k takové eskalaci ani nepřiblížil. Finále doběhlo, ceremoniál proběhl, pokuta přišla o tři dny později.
Řecko, bikiny a kniha o zvládání tlaku
22. září, přesně deset dní po finále, Sabalenková na Instagramu zveřejnila album z Řecka. Červené bikiny, lehátko u moře, společné momenty se snoubencem Georgiosem Frangulisem. A jeden detail, který působí skoro jako režijní nadsázka: v ruce drží knihu „The Pressure Code“ od svého výkonnostního kouče Jasona Stacyho. Příručka o zvládání tlaku v rukou ženy, která o deset dní dříve poslala kameramana do háje.
Frangulis, brazilský podnikatel s řeckými kořeny, je spoluzakladatel a výkonný ředitel řetězce Oakberry. Vedle byznysu má za sebou i závodění v Porsche Carrera Cup Brasil. Sabalenková zásnuby oznámila 3. března 2026 instagramovým postem s popiskem „You & me, forever ♾️“ a na tiskové konferenci v Indian Wells o svatbě mluvila zatím jen rámcově, bez konkrétního data.
Vzorec, ne anomálie
Podle nás nejde o příběh „tenistka se neovládla a pak si jela na dovolenou“. Jde o další díl opakujícího se vzorce. Sabalenková po velkých porážkách veřejně ventiluje frustraci, hlasitě, fyzicky, bez filtrů, a relativně rychle se vrací do kontrolovaného režimu. Po Australian Open 2025 to byly tři dny ticha a pak standardní mediální výstupy. Po US Open 2026 to bylo deset dní a dovolenkové fotky z Řecka.
Řecké snímky samy o sobě nedokazují lhostejnost ani vypočítavost. Dokazují jen to, že Sabalenková umí přepnout z finálového kolapsu do offline resetu a znovu otevřít dveře publiku přes Instagram, tentokrát s úsměvem, bikinami a knihou o tlaku, kterou si možná opravdu četla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář