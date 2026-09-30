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Francouzský region zakázal sledování psů přes GPS. Myslivci se bouřili tak dlouho, až vláda vydala celostátní dekrét

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Departement Gard na jihu Francie zakázal myslivcům GPS obojky při lovu, a spustil tím vlnu odporu, která donutila Paříž přepsat celostátní pravidla.
Francouzský region zakázal sledování psů přes GPS. Myslivci se bouřili tak dlouho, až vláda vydala celostátní dekrét

Francouzský region zakázal sledování psů přes GPS. Myslivci se bouřili tak dlouho, až vláda vydala celostátní dekrét

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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