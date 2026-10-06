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Francouzský pár sjížděl patagonský vrchol, když se uvolnila sněhová deska. Lyžařku našli pod sněhem už mrtvou

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Dennívýzva
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Profesionální lyžařka Juliette Willmann zemřela na Cerro Crestón u El Chalténu. Sněhová deska ji strhla 400 metrů, zůstala pod metrem a půl sněhu.
Francouzský pár sjížděl patagonský vrchol, když se uvolnila sněhová deska. Lyžařku našli pod sněhem už mrtvou

Francouzský pár sjížděl patagonský vrchol, když se uvolnila sněhová deska. Lyžařku našli pod sněhem už mrtvou

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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