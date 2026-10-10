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Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován

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Francouzská spojka (The French Connection) si zabrala místo mezi nejoblíbenějšími a nejzásadnějšími kriminálkami svou špinavostí, drsností a syrovostí. Ta prosakuje nejen do kulis, kamery a střihu, ale především do své hlavní postavy, Jimmyho „Pepka” Doyleho (Gene Hackman), policejního detektiva na stopě rozsáhlé pašerácké sítě. Výjimečný film přitom vznikl souhrou omylů, neshod, bizarních kompromisů a konfliktu dvou rozdílných přístupů.
Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován

Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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