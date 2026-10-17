Francouzky 60+ to dělají po generace. Šálu na podzim vážou 1 způsobem a vypadají elegantně i v obyčejné bundě

Venku je sychravo, na věšáku visí pořád stejná bunda a šála se kolem krku jen tak omotá. Přitom stačí jediný pohyb rukou navíc a celek hned vypadá upraveněji. Tenhle způsob vázání dostal dokonce jméno podle francouzské metropole.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Kolik žen po šedesátce ho v Paříži nosí, žádná statistika nepočítá. Módní průvodci ho ale řadí k nejjednodušším uzlům vůbec a zvládne ho na první pokus každý, kdo má doma obyčejnou dlouhou šálu.
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V zahraničních módních magazínech se mu říká pařížský uzel. U nás ho mnoho lidí zná, jen netuší, jak se jmenuje. Patří k nejpoužívanějším způsobům, jak šálu nosit, protože je rychlý a výsledek vypadá čistě a souměrně.
Na jednoduchém oblečení je ozdoba z šály vidět nejvíc. Šála dokáže oživit i úplně všední kombinaci, a tak obyčejná prošívaná bunda nebo parka s dobře uvázanou šálou působí hned promyšleněji.
Foto: Shutterstock.com Jak ho uvázat Šálu přeložte napůl, aby vznikl dvojitý pruh. Přehoďte ji kolem krku. Na jedné straně vám bude viset očko, na druhé oba volné konce. Oba konce provlékněte očkem. Jemně přitáhněte a uzel posuňte tam, kde vám sedí nejlíp.
Nakonec se podívejte do zrcadla a zkontrolujte konce. Měly by viset zhruba stejně dlouhé, protože právě souměrnost dělá z obyčejné šály upravený doplněk.
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Látka je kolem krku zdvojená a uzel přiléhá těsně ke krku. Studený vítr se tak jen těžko dostane za límec a teplo zůstává tam, kde ho potřebujete.
Stejně snadno se šála i sundává. Stačí povolit očko a konce vyklouznou, což oceníte v tramvaji, v obchodě nebo v čekárně, kde je náhle teplo.
Jaká šála se hodí nejlíp
Protože se šála překládá napůl, musí být dost dlouhá. Krátká šála po uvázání vypadá jako škrtidlo a konce skoro nejsou vidět.
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Ideální je jemnější vlna nebo jiný tenčí materiál. Silná pletená šála z hrubé příze po zdvojení naroste do velkého objemu a uzel pod bradou pak působí těžkopádně. Pokud máte doma obojí, na tento uzel sáhněte po té tenčí.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.mrporter.com/en-fr/journal/fashion/how-to-tie-a-scarf-691732, https://www.realmenrealstyle.com/scarf-parisian-knot-infographic/, https://themanual.com/fashion/how-to-tie-a-scarf, https://www.skrblik.cz/?p=80620, https://tritontest.inshop.cz/inshop/files/978-80-7553-546-7/satky_web_22-27.pdf, https://www.monpetitfour.com/parisian-scarf/