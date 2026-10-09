Francie poslala z hlubin Atlantiku vzkaz Kremlu: jaderná střela M51.3 vystoupala přes 2000 kilometrů

Start se odehrál v pondělí ráno u pobřeží bretaňského departementu Finistère. Ponorka Le Vigilant třídy Le Triomphant vypustila z ponořené polohy neozbrojený exemplář třístupňové rakety na tuhé pohonné látky. Střela váží přes padesát tun a při návratu do atmosféry dosáhla rychlosti kolem dvaceti tisíc kilometrů za hodinu. Macron po startu prohlásil, že zpráva dorazila „hlasitě a jasně všude, kam dorazit měla“. Adresáta nejmenoval.
Co se při pondělním startu zkoušelo kromě samotné rakety
Výrobce střely ArianeGroup označuje start za akceptační odpálení. Jeho hlavním úkolem bylo potvrdit, že se Le Vigilant po rozsáhlé údržbě a modernizaci vrací do plného operačního cyklu. Ponorka, posádka i zbraňový systém tedy musely ukázat, že fungují společně. Raketa přitom vystoupala přes 2000 kilometrů, takže prověrka proběhla v plném letovém profilu.
Odpálení neslo bohatou telemetrii a podle výrobce i experimenty pro budoucí verzi M51.4, jejíž vývoj začal v roce 2025. Jaké pokusy to byly, ArianeGroup neupřesnil. Z jednoho startu tak Francie vytěžila data pro dvě generace střel, ale kolik z toho připadá na tu příští, se veřejnost nedozví.
Samotná M51.3 má za sebou delší cestu. Kvalifikačním letem prošla 18. listopadu 2023 na pozemním středisku v Biscarrosse na jihozápadě Francie. Do operační služby ji ministryně obrany zařadila 24. října 2025 a střela od té doby na palubách ponorek postupně nahrazuje starší verze M51.1 a M51.2. Od pozemního letu k prvnímu startu z moře uběhly téměř tři roky.
Hlavice TNO-2 má podle Macrona projít každou protiraketovou obranou
Věta o průniku jakoukoli obranou pochází přímo od prezidenta. Macron ji použil 2. března 2026 v projevu na základně Île Longue, kde představil novou oceánskou hlavici TNO-2 jako „optimalizovanou k proniknutí všemi obranami“. Průmyslové zdroje slibují oproti předchozím verzím delší dosah, lepší přesnost a vyšší průbojnost. Přesný dosah v kilometrech, kruhovou odchylku dopadu ani druhy protiopatření Francie tradičně nezveřejňuje. Nejsilnější tvrzení celé akce se proto z veřejných údajů ověřit nedá a zůstává politickým prohlášením podpořeným jedním úspěšným letem.
Doložitelná je role, kterou střela plní. M51.3 je interkontinentální zbraň určená pro druhý úder: když protivník zaútočí jako první, ponorka ukrytá v oceánu může odpovědět. Na tom stojí celá námořní složka francouzského odstrašení. Pozemní kvalifikační let z roku 2023 tuhle schopnost prokázat nemohl, k tomu bylo potřeba odpálení z operační ponorky na moři.
Putin mluvil o náskoku nad Francií. Odpověď přišla z Atlantiku
V oficiální tiskové zprávě k testu Rusko nefiguruje. Vladimir Putin ale 1. října 2026, jen několik dní před startem, veřejně mluvil o ruské „konkurenční výhodě“ vůči Francii a Británii v jaderné oblasti. Deník Le Monde test zasadil do doby, kdy Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, stupňuje hybridní operace proti evropským státům a opakovaně sahá po jaderných hrozbách.
Rámec tvoří Macronova doktrína z března 2026. Na Île Longue poprvé výslovně použil pojem předsunutého odstrašení a pronesl, že svoboda znamená vzbuzovat respekt i strach. Francouzské životní zájmy mají podle něj evropský rozměr a spojenci mohou být do konceptu odstrašení zahrnuti. O použití jaderných zbraní ovšem dál rozhoduje výhradně prezident republiky. Zahrnutí do konceptu tedy spojencům nedává žádnou automatickou záruku.
Česko vlastní jaderné zbraně nemá a jeho bezpečnost stojí na kolektivní obraně NATO. Pondělní test jeho situaci přímo nemění, posiluje však odstrašení, pod které spadá. Macron a německý kancléř Merz v březnu 2026 podepsali deklaraci, podle níž má francouzsko-německá jaderná koordinace sloužit jako doplněk odstrašení Aliance. V září 2026 se k předsunutému odstrašení připojilo Finsko.
Šestnáct střel na ponorku a nová generace lodí ve třicátých letech
Podle institutu SIPRI drží drtivou většinu jaderných zbraní světa Rusko a Spojené státy. Francie o početní vyrovnání neusiluje a staví na schopnosti způsobit protivníkovi „nepřijatelnou škodu“, tedy větší, než jaký zisk by mu útok mohl přinést. K tomu má čtyři ponorky třídy Le Triomphant, z nichž je vždy nejméně jedna na hlídce, a každá nese šestnáct střel M51.
Británie provozuje rovněž čtyři ponorky, třídu Vanguard, a nástupnická třída Dreadnought bude mít dvanáct odpalovacích šachet. Střely Trident II D5 ale Londýn používá americké. Francie je jedinou evropskou zemí, která si celý námořní jaderný systém navrhuje a vyrábí sama, od rakety přes hlavici po ponorku. Při srovnání dvou evropských jaderných mocností je tahle nezávislost na Washingtonu podstatnější než počet šachet.
Modernizace pokračuje i ve vzduchu. V červnu 2026 objednal francouzský zbrojní úřad DGA vývoj hypersonické střely ASN4G pro stíhačky Rafale F5, která má kolem roku 2035 nahradit současnou leteckou složku odstrašení. Loďařská skupina Naval Group v březnu 2024 zahájila výrobu první ponorky nové generace SNLE 3G a tyto lodě mají do služby vstupovat od poloviny třicátých let.