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Foundation nails: manikúra, která vypadá skoro jako nic. Jen tvoje nehty po velmi dobrém víkendu

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Žádný nail art. Žádná chromová kočka, francie vzhůru nohama ani deset odstínů podzimu. Jen hladký, poloprůsvitný tón téměř totožný s barvou nehtového lůžka. Foundation nails jsou přesně ten typ manikúry, u které se člověk podívá podruhé až proto, že všechno vypadá podezřele dokonale.
Foundation nails: manikúra, která vypadá skoro jako nic. Jen tvoje nehty po velmi dobrém víkendu

Foundation nails: manikúra, která vypadá skoro jako nic. Jen tvoje nehty po velmi dobrém víkendu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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