Foundation nails: manikúra, která vypadá skoro jako nic. Jen tvoje nehty po velmi dobrém víkendu

Název funguje docela přesně. Stejně jako foundation nemá ideálně vypadat jako maska položená na obličeji, foundation manicure se snaží trefit odstín nehtového lůžka tak dobře, že lak téměř zmizí. Vogue trend popisuje jako „no-makeup makeup for your nails“: polůprůsvitný nude bez třpytek a výrazného efektu, který především sjednotí barvu a udělá nehty opticky čistší a delší.
Největší trik je trefit nude, který je skutečně tvůj
A tady začíná problém. „Nude“ není jedna světle béžová lahvička. Jedné ruce sluší mléčně růžový tón, druhé broskvový, jiné teplější béžová nebo trochu karamelu. Vogue i Allure letos mezi důležitými barevnými trendy zmiňují sheer pink, peachy nude a další přirozené odstíny právě proto, že nude funguje nejlépe tehdy, když respektuje tón pokrožky.
Pokud vypadá lak na ruce šedě, křídově nebo jako korektor z roku 2003, není to pravděpodobně tvoje foundation.
Průsvitnost je důležitější než perfektní krytí
Tady opravdu nechceš čtyři vrstvy. Foundation nails mají nechat nehet trochu prosvítat. Jedna nebo dvě tenké vrstvy vytvoří sjednocující závoj, ale zachovají přirozený vzhled. A právě ten je celá pointa. Nehet nevypadá nalakovaně. Vypadá prostě podezřele dobře.
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Fungují nádherně na krátkých nehtech
Nemusíš k tomu mít dlouhou mandli. Na krátkém squoval, měkkém oválu nebo velmi přirozeném tvaru může být tenhle typ manikúry možná ještě lepší. Je upravený, ale ne formální, hodí se k úplně všemu a odrost není po třech dnech první věcí, kterou vidíš z druhé strany místnosti. Což je poměrně významná výhoda pro všechny, které nemají v úmyslu přizpůsobovat svůj týden tempu růstu nehtu.
A ano, můžeš si tenhle efekt udělat i s press-ons
Tady si dovolíme malý redakční bonus. :D
Pokud máš ráda press-on nails, foundation efekt funguje skvěle i na přirozeně tvarovaných krátkých nebo středně dlouhých nehtech v translucent nude odstínu. Důležité je vybrat velikost, která opravdu sedí nehtovému lůžku, a neudělat z velmi přirozené barvy kombinaci s tvarem dlouhým jako vstupenka na koncert.
I když samozřejmě můžeš. Jen už potom nejsme úplně v kategorii „nikdo si nevšiml“.
Foundation nails jsou možná odpověď na únavu z trendů
Po měsících chromu, aura nails, třpytek, 3D aplikací a všech krásných věcí, které lze na deset nehtu dostat, dává minimalismus trochu smysl. Allure ostatně vede fresh nude mezi hlavními barvami roku 2026 a Vogue teď trend foundation nails pojmenovává přímo.
Není to převrat. Je to spíš kosmetický ekvivalent dobře padnoucího bílého trička. Nenápadné. A právě proto se na něj pořád díváš.
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Zdroje: Vogue – “Foundation Nails” Are No-Makeup Makeup for Your Nails [1], Vogue – The 13 Best Nail Color Trends for 2026, According to the Pros [2], Allure – 6 Nail Color Trends That Are Taking Over in 2026 [3].