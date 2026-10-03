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Fotografové ji nazývají Moravským Toskánskem. Zvlněná pole u Kyjova ale netvaruje eroze, propadají se pod nimi staré štoly

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Na přelomu dubna a května se krajina jihozápadně od Kyjova promění v barevnou mozaiku řepky, ozimé pšenice a čerstvě osetých lánů.
Fotografové ji nazývají Moravským Toskánskem. Zvlněná pole u Kyjova ale netvaruje eroze, propadají se pod nimi staré štoly

Fotografové ji nazývají Moravským Toskánskem. Zvlněná pole u Kyjova ale netvaruje eroze, propadají se pod nimi staré štoly

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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