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FOTO: Začala výstava korunovačních klenotů, jako první je obdivovaly děti

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Tři sta škol z celé republiky si pro své žáky zarezervovalo prohlídku korunovačních klenotů na Pražském hradě. Vystřídají se tam během čtyř dní, v pátek už dostane prostor veřejnost.
FOTO: Začala výstava korunovačních klenotů, jako první je obdivovaly děti

FOTO: Začala výstava korunovačních klenotů, jako první je obdivovaly děti

Zdroj: Začala výstava korunovačních klenotů, jako první je obdivovaly děti
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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