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FOTO, VIDEO: Nadšení i pláč. Na nejdelší skluzavku v Praze si troufly desítky dětí

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První školní den čekalo na děti v Praze 6 něco mnohem lákavějšího než lavice. Městská část na Julisce otevřela čtyřicetimetrovou skluzavku, která je nejdelší v Praze a patří mezi nejdelší v republice.
FOTO, VIDEO: Nadšení i pláč. Na nejdelší skluzavku v Praze si troufly desítky dětí

FOTO, VIDEO: Nadšení i pláč. Na nejdelší skluzavku v Praze si troufly desítky dětí

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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