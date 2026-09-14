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FOTO, VIDEO: Klíčníci vyzvedli korunovační klenoty, vystaveny budou dva týdny

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Sedm klíčníků v čele s prezidentem Petrem Pavlem vyzvedlo z Korunní komory na Pražském hradě korunovační klenoty, Svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Poté je přenesli do Vladislavského sálu, kde budou vystaveny do 28. září, první čtyři dny jsou ale vyhrazeny pro školy.
FOTO, VIDEO: Klíčníci vyzvedli korunovační klenoty, vystaveny budou dva týdny

FOTO, VIDEO: Klíčníci vyzvedli korunovační klenoty, vystaveny budou dva týdny

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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