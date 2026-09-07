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FOTO: V jihlavském parku začala oprava povrchu. Nový asfalt vyjde na 1,5 milionu

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S novým školním rokem začali v jihlavském parku M. R. Štefánika pracovat stavební dělníci. Jak již dříve informoval primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL), starý povrch byl ve velmi špatném stavu.
FOTO: V jihlavském parku začala oprava povrchu. Nový asfalt vyjde na 1,5 milionu

FOTO: V jihlavském parku začala oprava povrchu. Nový asfalt vyjde na 1,5 milionu

Zdroj: Karel Švec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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