FOTO: V jihlavském parku začala oprava povrchu. Nový asfalt vyjde na 1,5 milionu

„V tuto chvíli je tam asfalt v takovém stavu, že jsme se rozhodli ho zhruba za 1,5 milionu opravit už nyní. Mám na mysli jen tu cestní síť,“ upřesnil Petr Ryška.
A Aktuální stav cestní sítě v parku, foto: Lenka Dvořáková
A dodal, že starý rozbitý asfalt se nejprve odebere a poté se položí nový.
„Udělali jsme si studii, jak by ta revitalizace měla vypadat. A asfalt tak, jak ho nyní položíme, by měl být součástí té revitalizace. Jde tedy o trvalé řešení,“ ujistil primátor krajské Jihlavy.
Vedení města uspořádalo s veřejností už dvě besedy, na nichž se mluvilo právě o budoucí revitalizaci. Ta druhá měla datum konání 23. června, lidé přišli debatovat do tělocvičny ZŠ T.G. Masaryka, která se zmíněným parkem sousedí.
„Děti si z asfaltu staví hrady."
Přítomní obyvatelé lokality se dozvěděli, že půjde o revoluční proměnu, svou vizi představil a s lidmi prodiskutoval Jiří Richter, který se podílel také na stavbě Horácké multifunkční arény.
Přítomný byl i primátor Ryška, který hned v úvodu mluvil právě o cestní síti, která je aktuálně ve velmi neutěšeném stavu. „
To už cestní síť v podstatě není, děti si tam berou kousky a staví si z toho hrady,“ povzdychl si Petr Ryška.
Následně si už vzal slovo architekt
Jiří Richter a přestavil svůj návrhový koncept. Má v plánu posunout chodník v aleji o dva a půl metru do silnice místo stávajících parkovacích ploch, zrušit zelený pás před domy a tam vyznačit nová parkovací místa. V okolních ulicích budou parkovací místa vyznačená tak, aby projíždějící řidiči museli kličkovat a tím museli přirozeně zpomalit. To v následné diskuzi ocenili rodiče, někteří ale varovali, že mohou mít problém projet hasiči nebo popeláři.
Aktuální stav cestní sítě v parku, foto: Lenka Dvořáková
Na osobnost M. R. Štefánika by měl odkazovat mlhovač, který bude symbolizovat Slunce a kolem něj obíhající planety. Jeden z přítomných však varoval, že jižní státy začínají mlhovače zakazovat kvůli zdravotním rizikům. Změní se i umístění kontejnerů, které jsou nyní neorganizovaně, nově budou mít své místo na začátku a na konci parkovacích míst.
Velkým tématem je původní bazén
Velkým tématem je bývalá požární nádrž, která dříve fungovala jako bazén. Ta je nyní zasypaná pískem a bylo by extrémně drahé konstrukci vykopat. Proto architekt přemýšlel o tom, že by tam mohlo být dětské hřiště. Nevýhodou bylo, že je to místo na slunci a bylo by třeba řešit stínění. Možnost držet tam vodu zavrhl, protože by voda nevsakovala do okolí. Separátní konstrukce s pozůstatky bazénu a moderními prvky by byla neúměrné drahá, překrytí zeminou, které by mohlo vysychat, zase riskantní.
Richterovi se tak nejvíce líbí jiný záměr. „
Původní bazén bychom použili jako základ, trochu ho ořezali, dali na to tak dva schody a vytvořili takové zapuštěné multifunkční hřiště. Ale je to k diskuzi,“ řekl Jiří Richter. Nicméně ve svých představách počítá s tím, že by tyto pobytové schody byly v noci podsvícené, stejně jako lavičky a další mobiliář.