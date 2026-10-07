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FOTO: Další změny na hradecké Benešovce. Lávka jde k zemi, rampa se opraví

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Dennívýzva
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Na Benešově třídě v Hradci Králové se opět pustili dělníci do práce. Tentokrát přišla na řadu ocelová lávka u Polikliniky III a rampa u Billy, jejichž technický stav už není zrovna ideální.
FOTO: Další změny na hradecké Benešovce. Lávka jde k zemi, rampa se opraví

FOTO: Další změny na hradecké Benešovce. Lávka jde k zemi, rampa se opraví

Zdroj: Další změny na hradecké Benešovce. Lávka jde k zemi, rampa se opraví
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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