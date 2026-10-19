Fotka z mobilu starožitníkovi na cenu nestačí. Rozhodují stopy, které objektiv nevidí, a leštěním je smažete

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Fotka z mobilu starožitníkovi na cenu nestačí. Rozhodují stopy, které objektiv nevidí, a leštěním je smažetePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Cena starožitnosti se začíná rozhodovat dřív, než ji kdokoli z oboru uvidí. Záleží na tom, co nafotíte, na co doma nesáhnete a na co se zeptáte. Projděte si, co odborníci chtějí vidět, kde v Česku poradí zdarma a proč je lepší nechat zašlé stříbro zašlé.
Fotka z mobilu starožitníkovi na cenu nestačí. Rozhodují stopy, které objektiv nevidí, a leštěním je smažeteZdroj: Foto: Internet Archive Book Images - licence No restrictions
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 19.10.2026 19:02
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