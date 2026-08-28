Fotbalový večer s tisíci fanoušky ze zahraničí: policie řešila desítky incidentů

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Fotbalový večer s tisíci fanoušky ze zahraničí: policie řešila desítky incidentůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čtvrteční večer plný fotbalových zápasů evropských pohárů byl pro českou policii mimořádně náročnou zkouškou. Do země dorazili příznivci Crveny Zvezdy Bělehrad, Glasgow Rangers i…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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