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Fotbalový areál v Havířově oživily nové muraly. Odkazují na historii města

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Areál Městského fotbalového klubu v Havířově-Prostřední suché má novou výtvarnou dominantu. V rámci česko-polského projektu MURAL.GO zde vznikl soubor několika muralů. Ty se snaží propojit sportovní prostředí s charakteristickými motivy města.
Fotbalový areál v Havířově oživily nové muraly. Odkazují na historii města

Fotbalový areál v Havířově oživily nové muraly. Odkazují na historii města

Zdroj: Statutární město Havířov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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