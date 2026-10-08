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Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů

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Trenér Southamptonu Tonda Eckert dostal pokutu 28 tisíc liber a podmíněný šestitýdenní zákaz činnosti poté, co přiznal schválení sledování tréninků Oxfordu United, Ipswiche a Middlesbrough. Klub už za kauzu zaplatil sportovní cenu, nový trest teď míří přímo na trenéra.
Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů

Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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