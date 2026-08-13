Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Fotbalisté Hradce Králové podlehli Besiktasi i na jeho hřišti, rozhodl Černý

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fotbalisté Hradce Králové v odvetě 3. předkola Evropské ligy podlehli Besiktasi Istanbul 0:1 i na jeho hřišti, stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. Utkání rozhodl ve 40. minutě Václav Černý.
Fotbalisté Hradce Králové podlehli Besiktasi i na jeho hřišti, rozhodl Černý

Fotbalisté Hradce Králové podlehli Besiktasi i na jeho hřišti, rozhodl Černý

Zdroj: Hradecká Drbna
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích v kraji
Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích v kraji
Série krádeží dodávek napříč kraji objasněna. Policie zadržela dva muže
Série krádeží dodávek napříč kraji objasněna. Policie zadržela dva muže

Kriminalisté zadrželi dva muže, které viní ze série krádeží a pokusů o krádeže dodávkových vozů. Podle...

Záchranná služba v Královéhradeckém kraji má sedm nových sanitek
Záchranná služba v Královéhradeckém kraji má sedm nových sanitek

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má sedm nových sanitek. Zamíří na základny v Hradci...

Křičte, fanděte. Jen nesprejujte silnice, prosí před Ironmanem pořadatelé
Křičte, fanděte. Jen nesprejujte silnice, prosí před Ironmanem pořadatelé

Hradec Králové o víkendu ovládne třetí ročník IRONMAN 70.3 s 1750 závodníky a nabitým doprovodným...

Čtrnáctiletý chlapec uháněl s Audi téměř 200 km/h. Auto mu půjčil otec
Čtrnáctiletý chlapec uháněl s Audi téměř 200 km/h. Auto mu půjčil otec

Až 193 kilometrů v hodině naměřili policisté čtrnáctiletému chlapci, který usedl za volant Audi na silnici...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.