Fotbalisté Artisu strávili noc na toaletách a přišli o ligový zápas. Kouč se bojí, co nákaza udělá s jejich formou

Ve čtvrtek večer se ještě chystali na sobotu. V pátek ráno měl trenér Roman Nádvorník místo kádru plnou ošetřovnu. Rozsáhlá střevní viróza zasáhla 18 hráčů, tedy podle kouče zhruba devět z deseti mužů v kabině, a k tomu i část realizačního týmu. Domácí utkání 11. kola Chance Ligy s Bohemians Praha 1905, naplánované na sobotu 17. října 2026 od 15:00, se nehrálo. Pro tým, který se teprve pár dní předtím poprvé v sezoně nadechl, přišla rána v tom nejhorším možném okamžiku. „Po sportovní stránce je to tragédie,“ řekl Nádvorník serveru iSport.
Noc, po které nebylo s kým hrát
Klub v pátečním vyjádření nic nezastíral. Hráči podle Nádvorníka probděli noc, během jediného dne shodili dvě až tři kila a „úplně je opustila síla“. V rozhovoru pro iSport kouč doplnil, že nešlo o jednu nepříjemnou návštěvu toalety. Většina mužstva měla opakované střevní potíže celou noc.
Nákaza se nezastavila u hráčů. Zasáhla i lidi kolem týmu, jedinou výjimkou byl podle trenéra asistent Jiří Lerch. Důvod? S mužstvem se nestravoval.
Tahle drobnost otevírá otázku, která se nabízí sama: otrava jídlem, nebo virus z kabiny? Odpověď zatím chybí. Na dotaz, jestli za tím může společné stravování, Nádvorník odpověděl: „Asi ano, ale nevíme to přesně.“ Zároveň připustil, že se nemoc mohla šířit klasickou cestou, přes ruce, kliky, lahve a další společné předměty. Klub mluví o střevní viróze, konkrétní restauraci ani konkrétní jídlo nikdo neoznačil. Pochybení konkrétní osoby se z dostupných informací doložit nedá.
Liga odkládá, nekontumuje
Pro fanoušky Artisu je podstatná jedna věc: body nepropadly. Ligová fotbalová asociace zápas oficiálně odložila, nikoli kontumovala. Podle oznámení LFA brněnský klub hromadné onemocnění doložil lékařskou zprávou a náhradní termín bude stanoven později.
Pravidla na takovou situaci pamatují. Rozpis celostátních soutěží LFA 2026/2027 dává řídícímu orgánu možnost změnit termín utkání kvůli hromadnému onemocnění hráčů, karanténním opatřením nebo doporučení hygieny. Slovo „možnost“ je důležité: nejde o automatický nárok. Klub musí situaci prokázat a liga podle svého uvážení rozhodne. U profesionálních soutěží pak náhradní termín nařizuje sama LFA, kluby se na něm domlouvat nemusí.
Artis splnil obě podmínky. Kádr s osmnácti nemocnými hráči by na hřiště postavil sotva základní jedenáctku, natož lavičku.
Hradec měl být začátek
Sportovně ta tragédie spočívá v načasování. Artis vstoupil do sezony bídně a dodnes se drží ve spodních patrech tabulky. Jenže těsně před reprezentační pauzou remizoval 0:0 s Libercem a 10. října pak v Hradci Králové vyhrál 4:2. Šlo teprve o druhou ligovou výhru v sezoně a zároveň o druhý triumf ve východních Čechách po předchozím úspěchu v Pardubicích.
Podle nás to byl první moment, kdy se dalo mluvit o sérii. Ne o náhodě.
Nádvorník to vnímal stejně. Dlouhou reprezentační přestávku tým podle něj konečně využil k pořádnému tréninku a vyladění formy. Na domácí stadion chtěl přenést vítěznou náladu z Hradce a poprvé v sezoně zvítězit před vlastními fanoušky. Mluvil o tom, že mužstvo bylo na „určitém vrcholu“ a že neví, co s ním nemoc udělá.
Tabulka ukazuje, proč je ta obava oprávněná:
|
|Artis Brno
|Bohemians Praha 1905
|Pořadí po 11. kole
|14.
|10.
|Odehrané zápasy
|10
|10
|Bilance (V-R-P)
|2-2-6
|bez údaje
|Body
|8
|15
Artis má náskok jediného bodu před Slováckem a sedmibodový náskok před posledním Zlínem. Každý víkend bez bodů ho tlačí zpátky ke dnu. A tým, který právě nabral sebevědomí, teď místo zápasu leží v posteli.
Jak dlouho trvá cesta zpátky
Lékařsky vzato bývají střevní virózy krátké. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí u noroviru, nejčastějšího původce podobných hromadných nákaz, inkubační dobu 12 až 48 hodin a zotavení obvykle během jednoho až tří dnů. Hlavním nebezpečím je dehydratace.
U profesionálního sportovce ale „zotavení“ neznamená návrat do formy. Hráč, který za den ztratí dvě až tři kila, přichází hlavně o vodu a minerály a jeho svaly nejsou připravené na zátěž. Americká národní asociace sportovních trenérů (NATA) doporučuje sportovcům s gastroenteritidou vůbec netrénovat a vracet se až po odeznění potíží, s důrazem na doplnění tekutin a postupné zatěžování.
Nádvorník doufal, že hráči přes víkend dostanou volno a od začátku dalšího týdne budou moct normálně trénovat. Zároveň nezastíral, čeho se bojí nejvíc: několika dní, kdy hráči „nebudou nic dělat“. Z formy se podle něj vypadává rychle, návrat nahoru jde mnohem hůř.
Kabina je pro podobnou nákazu ideální prostředí. Sdílené toalety, sprchy, masérna, lavice, lahve, společný stůl. Podle CDC zůstává člověk nakažlivý i po odeznění příznaků a virus přežívá na površích. Proto se doporučuje:
- mýt ruce mýdlem nejméně 20 sekund, samotný dezinfekční gel na norovirus nestačí,
- izolovat nemocné a nepouštět je k přípravě jídla ještě 48 hodin po odeznění příznaků,
- dezinfikovat toalety, kliky a lavice chlorovým přípravkem nebo prostředkem účinným proti noroviru,
- prát kontaminované textilie na nejvyšší teplotu.
Dá se čekat, že první dny po návratu bude Artis trénovat spíš v režimu nemocnice než fotbalového klubu.
Kalendář bez volného okna
Kdy se zápas dohraje, zatím nikdo neví. LFA upozornila, že náhradní termín nesmí kolidovat s mezinárodním kalendářem FIFA ani s termíny Poháru FAČR. Nejbližší víkend je navíc obsazený: Artis hraje 24. října v Teplicích, Bohemians tentýž den u Zbrojovky.
Pražané už podobnou situaci znají až příliš dobře. Odložený zápas s Artisem je pro ně v této sezoně už třetí. Nejprve se kvůli evropským pohárům posouval zápas s Jabloncem, pak jim 29. srpna odpadl domácí duel s Mladou Boleslaví, kterou skolila hromadná střevní viróza. Ten se dohrával až 14. října a Bohemians vyhráli 1:0.
Pro Bohemians má odklad dvě tváře. Přišli o šanci narazit na oslabeného soupeře, který by navíc možná nesložil ani kompletní sestavu. Zároveň ale po středeční dohrávce s Boleslaví získali pár dní navíc na odpočinek. Artis naopak přišel o všechno: o domácí zápas, náboj i rytmus.
Fanoušci, kteří si koupili lístky, o ně nepřijdou. Vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termín, případné vracení řeší Artis individuálně přes svůj prodejní systém.
Jedno světlo v celém příběhu přece jen svítí. Béčko Artisu se nákaze vyhnulo, protože po středečním zápase se Zbrojovkou mělo vlastní režim a s áčkem se připravovalo odděleně. V sobotu odpoledne, tedy v čase, kdy mělo áčko hrát s Bohemians, rezerva skutečně nastoupila ve Vsetíně. Vyhrála 1:0 gólem Vukadinoviće a udržela se v čele nejvyšší moravské soutěže.
Artis tak v sobotu nakonec přece jen vyhrál, jen o sto kilometrů dál a o soutěž níž. Áčko mezitím doplňovalo tekutiny a počítalo ztracená kila. Za týden v Teplicích se ukáže, kolik formy nabrané v Hradci se hráčům vrátilo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner