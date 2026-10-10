Fotbalisté Artisu překvapivě zvítězili na hřišti oslabeného Hradce Králové

Od 60. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Jakuba Kučery. Následně zvýšil Neil Glossa, zápas ještě zdramatizoval Filip Čihák. Konečný výsledek vůbec prvního vzájemného utkání v nejvyšší soutěži stanovil střídající Štěpán Harazim.
"Votroci" prohráli dvě kola po sobě, obě doma a v tabulce zůstali devátí. Artis zvítězil v sezoně nejvyšší soutěže teprve podruhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál čtrnáctí, polepšili si ale na osm bodů.
Už v 10. minutě Preisler vystřídal zraněného křídelníka Artisu Sanyanga. Vzápětí Pojezný zastavil Kučerovu ránu rukou a hlavní sudí Klíma nařídil pokutový kop. Z něj šestatřicetiletý kapitán Hradce Darida překonal o polovinu mladšího gólmana Kašíka. Bývalý český reprezentant zaznamenal druhou branku v ligovém ročníku.
Poté převzali iniciativu hosté. Obránce Fully vypálil zpoza šestnáctky vedle, Ndiaye zase zamířil nad. Krátce nato se v hostujícím vápně odrazil míč ke Kučerovi, jenže jeho zakončení z voleje zastavil Kašík.
Ve 33. minutě brněnský celek srovnal stav. Alégué si navedl balon až před vápno, vystřelil a domácí stoper Čihák ho nechtěně usměrnil do protipohybu bezmocného brankáře Zadražila. Také kamerunský hráč se prosadil podruhé v sezoně nejvyšší soutěže. Artis i nadále v mírném, ale vytrvalém dešti překvapivě působil lepším dojmem, což domácí fanoušky donutilo k pískotu, který královéhradecké hráče doprovázel i do šatny.
Do druhé půle poslal trenér "Votroků" Horejš do hry Petráška a Vlkanovu, změny se však příliš neprojevily. Šest minut po přestávce se odehrála kontroverzní situace. Stoper Plechatý držel Čvančaru, který by jinak běžel sám na branku, na zem ale domácího útočníka stáhl až ve chvíli, kdy se před oba hráče dostal Pojezný. Navzdory velkým protestům Východočechů dostal Plechatý jen žlutou kartu.
V 56. minutě přišel pro domácí další šok. Ndiaye si zpracoval Glossoovu prudkou přihrávku a střelou na bližší tyč zaskočil Zadražila. Rovněž senegalský útočník se radoval z druhého gólu v ročníku nejvyšší soutěže.
Po hodině hry se situace Východočechů ještě více zkomplikovala. Brněnský rodák Kučera, jenž hrával za tamní Zbrojovku i Artis (ještě pod názvem Líšeň), tvrdě "zajel" do Boháče a sudí Klíma ho okamžitě vyloučil. Po rohovém kopu Hradce Ndiaye stáhl na zem střídajícího Petráška a ještě ho na ní přidržel, rozhodčí Klíma však faul neodpískal.
V 75. minutě napřáhl z velké vzdálenosti Glossoa a výstavní ranou pomocí odrazu od břevna zvýšil na 3:1. Francouzský bek se dočkal premiérového gólu v české lize. Radost z jeho trefy mohl mít i přítomný trenér Slavie Trpišovský, Glossoa v Artisu hostuje z Edenu.
O necelé dvě minuty později po Daridově rohovém kopu snížil hlavou taktéž díky odrazu od břevna Čihák. V sezoně nejvyšší soutěže se mezi střelce zapsal poprvé. Vyrovnat mohl navzdory oslabení Petrášek, jenž po dalším rohu hlavičkoval nad.
V 88. minutě stál Harazim na opačné straně na konci brejku a definitivně rozhodl. První branku v ligovém ročníku vzhledem ke královéhradecké minulosti neslavil. Artis po výhře v Pardubicích triumfoval i na stadionu dalšího východočeského celku. Venku v ligovém ročníku získal sedm z celkových osmi bodů.
10. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - Artis Brno 2:4 (1:1)
Branky: 12. Darida z pen., 76. Čihák - 33. Alégué, 56. Ndiaye, 75. Glossoa, 88. Harazim. Rozhodčí: Klíma - Kotalík, Novák - Zelinka (video). ŽK: Abajas - Plechatý, Harazim, Fomba. ČK: 60. Kučera (Hradec). Diváci: 4716.
Sestavy:
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech (46. Petrášek) - Kučera, Darida, Dancák (63. Valenta), Trubač (72. Abajas) - Slončík (63. Umar), Čvančara - Mihálik (46. Vlkanova). Trenér: Horejš.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully - Labík (81. Pospíšil), Boháč - Alégué (81. Harazim), Adediran (62. Fomba), Sanyang (10. Preisler) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.