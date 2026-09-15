Fotbalista skončil bez zubů a v bezvědomí. Napadl ho asistent trenéra soupeře, pro kterého dřív sám hrál

Sportpark De Westmaat v Bunschoten-Spakenburgu, sobota 12. září 2026, poločasová přestávka pátého kola Tweede Divisie. Hráči obou týmů míří do tunelu ke kabinám. V úzké chodbě padne úder. Quiermo Dumay, záložník domácího IJsselmeervogels, zůstane ležet s rozbitým obličejem. Na zemi krev. Druhý poločas se už nehraje. Během několika hodin GVVV odstaví oba bratry van Beukeringovy, hlavního trenéra Dennise i asistenta Jhona, a oznámí, že nevidí důvod v jejich angažmá pokračovat.
Co se v tunelu stalo
Dumay sám mluví o úderu pěstí do čelisti. Použil výraz „kaakslag“, tedy úder do čelisti. Očitý svědek citovaný serverem fcupdate.nl popsal jednu ránu, po které Dumay spadl. Nešlo o rvačku dvou stran ani o melu více lidí. Podle dostupných svědectví Van Beukering zasáhl hráče jedním úderem v prostoru, kde není běžný dohled rozhodčích ani kamer.
Některé sekundární zdroje uvádějí, že Dumay po útoku ztratil vědomí. Tuto informaci se ale z primárních zdrojů nepodařilo ověřit. Co ověřené je: sedm zlomených zubů, několik hodin na pohotovosti a Dumayův vlastní odhad, že oprava chrupu může trvat až rok. Hráč avizoval podání trestního oznámení.
Přestup, který nabitou atmosféru vysvětluje
Dumay strávil v GVVV čtyři sezony. V prosinci 2025 IJsselmeervogels oficiálně oznámil jeho příchod na dvouletou smlouvu od léta 2026. GVVV tehdy potvrdilo, že hráči neprodloužilo kontrakt. Přestup mezi přímými regionálními konkurenty ve třetí nejvyšší nizozemské soutěži, to je recept na vyhrocenou atmosféru.
Zda právě odchod ke konkurenci byl spouštěčem útoku, nikdo z aktérů veřejně nepotvrdil. Jhon van Beukering se k incidentu v žádném otevřeném zdroji dosud podrobně nevyjádřil. Logická souvislost ale visí ve vzduchu: Dumay poprvé nastoupil proti svému bývalému klubu, jehož nový asistent trenéra ho o přestávce napadl.
Tři vyšetřování najednou
Disciplinární a právní mašinérie se rozběhla ještě ten víkend. Paralelně probíhají tři řízení:
- Klubové: GVVV ve svém prohlášení z 12. září oba bratry okamžitě zbavilo veškerých funkcí a konstatovalo, že nevidí dostatečný základ pro pokračování spolupráce. To je víc než „postavení mimo službu“, je to de facto konec angažmá.
- Svazové: KNVB zahájila vyšetřování. Podle příručky pro disciplinární řízení v amatérském fotbalu se u násilného jednání hodnotí intenzita útoku, rozsah zranění, bezbrannost oběti a možné trvalé následky. Sedm zlomených zubů a útok mimo herní plochu, to jsou přitěžující okolnosti v každém z těchto kritérií.
- Policejní: Policie případ šetří. Dumay oznámil záměr podat trestní oznámení.
Zápas, který v tabulce neexistuje
K 15. září 2026 oficiální tabulka Tweede Divisie stále eviduje u obou klubů jen čtyři odehrané zápasy. Duel pátého kola jako by se nekonal. IJsselmeervogels má sedm bodů, GVVV nula, a nedohraný zápas zatím není sportovně započten. Verdikt KNVB o tom, zda bude utkání kontumováno, nebo se bude opakovat, dosud nepadl.
IJsselmeervogels ve svém vyjádření ze 14. září požádal média o trpělivost s odkazem na probíhající šetření. Klub se k detailům útoku nevyjadřuje. GVVV naopak zvolilo razantnější tón, nejen přiznalo závažnost události, ale rovnou naznačilo rozchod s realizačním týmem.
Dumay zatím neví, kdy se vrátí na hřiště. Ví jen, že rekonstrukce chrupu potrvá měsíce. Jhon van Beukering mlčí. A v tabulce třetí nizozemské ligy svítí u jednoho zápasu prázdné políčko, tiché připomenutí toho, co se stalo v tunelu na De Westmaat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner