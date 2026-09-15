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Fotbalista skončil bez zubů a v bezvědomí. Napadl ho asistent trenéra soupeře, pro kterého dřív sám hrál

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Asistent trenéra nizozemského GVVV Jhon van Beukering udeřil o poločase sobotního zápasu do obličeje hráče soupeře. Quiermo Dumay skončil na pohotovosti se sedmi zlomenými zuby.
Fotbalista skončil bez zubů a v bezvědomí. Napadl ho asistent trenéra soupeře, pro kterého dřív sám hrál

Fotbalista skončil bez zubů a v bezvědomí. Napadl ho asistent trenéra soupeře, pro kterého dřív sám hrál

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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