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Fotbalista Manchesteru City zemřel ve 32 letech. Byl kapitánem anglické mládeže, okolnosti smrti jsou záhadou

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Courtney Meppen-Walter, někdejší kapitán anglické reprezentace do 18 let a talent z akademie Manchesteru City, je po smrti. Příčinu ani okolnosti nikdo nezveřejnil.
Fotbalista Manchesteru City zemřel ve 32 letech. Byl kapitánem anglické mládeže, okolnosti smrti jsou záhadou

Fotbalista Manchesteru City zemřel ve 32 letech. Byl kapitánem anglické mládeže, okolnosti smrti jsou záhadou

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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