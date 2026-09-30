Fotbalista Manchesteru City zemřel ve 32 letech. Byl kapitánem anglické mládeže, okolnosti smrti jsou záhadou

V úterý 29. září 2026 se na sociálních sítích klubu Bury FC objevil krátký pietní příspěvek. Jméno v něm uvedené, Courtney Meppen-Walter, většině fanoušků Premier League nic neříkalo. Přitom stačí vrátit čas o patnáct let a totéž jméno figurovalo v oficiálních materiálech Manchesteru City jako jedno z nejslibnějšíjších v celé akademii. Šestnáctiletý obránce, který dostával šanci nad svou věkovou kategorí. Kapitán anglické osmnáctky. A pak ticho, přerušené až zprávou o smrti dvaatřicetiletého muže, o jehož posledních letech toho víme překvapivě málo.
Talent, který City vnímalo jako výjimečný
Už v srpnu 2010 zařadil Manchester City Meppena-Waltera mezi pětici hráčů nominovaných do anglického výběru do 17 let. O pár měsíců později, v lednu 2011, ho klubový web výslovně zmiňoval jako šestnáctiletého obránce posouvajícího se nad vlastní věkovou kategorii. Nešlo o anonymního člena širokého kádru, City ho prezentovalo jako příklad toho, jak akademie pracuje s předčasně vyspělými hráči.
V mládežnických reprezentacích prošel výběry U17 i U18. U osmnáctky nosil kapitánskou pásku. Pro kontext: ve stejné éře procházeli akademií City hráči jako Karim Rekik nebo Marcos Lopes, kteří se později prosadili v profesionálním fotbale napříč Evropou. Meppen-Walter měl podle všeho podobnou startovní pozici.
Zlom v únoru 2013
Do prvního týmu Manchesteru City se ale nikdy neprosadil. Důvod je veřejně známý a bolestný. V únoru 2013 byl odsouzen k šestnácti měsícům vězení za způsobení smrti dvou lidí při nepozorné jízdě. Rozsudek přišel v momentě, kdy se rozhodovalo o jeho přechodu z akademie do seniorského fotbalu. City ho následně uvolnilo.
Tenhle zlom definoval celou jeho další kariéru. Místo Premier League nebo alespoň stabilního angažmá v Championship zamířil do Carlisle United, kde odehrál 42 zápasů ve třetí a čtvrté anglické lize. To byl nejvyšší seniorský level, kterého dosáhl. Pak začala dlouhá pouť anglickým poloprofesionálním prostředím:
- Ashton United a Chorley – první kroky mimo ligový fotbal
- Stockport County – klub s ambicí návratu do Football League
- Glossop North End, znovu Chorley – další epizody v nižších patrech
- AFC Telford United – sezóna 2020/21, klub jeho angažmá potvrdil v pietním textu
- Radcliffe, Guiseley, Nantwich Town – pokračování v kolotoči nižších soutěží
- Bury FC – podpis v prosinci 2024
- Stalybridge Celtic – v únoru 2025 nastoupil jako debutant v ligovém zápase
Z kapitána anglické osmnáctky se stal hráč, jehož kariérní přehled čítá tucet klubů, o kterých běžný fanoušek nikdy neslyšel.
Co víme o jeho smrti, a co ne
Zprávu o úmrtí zveřejnilo Bury FC na sociálních sítích. Podle deníku The Independent klub Meppena-Waltera uvolnil v létě 2026, takže v době oznámení šlo už o bývalého hráče. Proč zprávu přinesl právě Bury, a ne jiný z jeho mnoha klubů? Patrně proto, že šlo o jedno z jeho posledních veřejně doložených angažmá a klub si k němu udržel vazbu.
Kondolence postupně přidaly i Guiseley AFC a AFC Telford United. Samostatné veřejné vyjádření Manchesteru City se nám v otevřených zdrojích v době rešerše nepodařilo dohledat. Stejně tak chybí jakékoli stanovisko rodiny.
A právě tady začíná to, co média označují za „záhadu“. Příčina smrti nebyla zveřejněna. Okolnosti nebyly zveřejněny. Přesné datum úmrtí není veřejně známé, doložené je pouze datum oznámení, 29. září 2026. Žádné prohlášení policie, koronera ani soudu. Slovo záhada je v tomto případě mediální zkratka pro absenci jakýchkoli detailů, nikoli pro doložené podezření na cizí zavinění nebo neobvyklé okolnosti.
Spekulovat o vazbě na sportovní zátěž, srdeční problémy nebo cokoli jiného by bez faktického podkladu bylo nezodpovědné.
Systém, který zapomíná
Příběh Meppena-Waltera otevírá širší otázku, i když ji nelze přímo spojit s příčinou jeho smrti. Anglická hráčská asociace PFA nabízí podporu v oblasti duševního zdraví včetně nepřetržité linky i bývalým profesionálním hráčům. FIFPRO a FIFA spustily v roce 2021 program zdravotní podpory pro čerstvě skončivší fotbalisty. Instituce existují. Otázka je, jestli dosáhnou i na hráče, kteří po odchodu z velkého klubu zmizí do poloprofesionálního prostředí, tam, kde se nehraje před kamerami a kde si jméno na soupisce přečte pár stovek lidí.
Meppen-Walter prošel tuctem klubů za dvanáct let. Každý přestup ho posunul o kousek dál od reflektorů, které na něj mířily v šestnácti. Širší veřejnost si jeho jméno vybavila až 29. září 2026. Kvůli zprávě, u které dodnes neznáme víc než holý fakt, že dvaatřicetiletý muž zemřel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle